به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر جمعه با تأکید بر ظرفیت های ویژه منطقه سراب در حوزه گردشگری سلامت و طبیعت گردی گفت: این منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی و وجود آب گرم های متعدد، میتواند در کنار مجموعه های گردشگری و آب درمانی منطقه سرعین، رویکرد جدیدی در توسعه گردشگری استان ایجاد کند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین به ظرفیت ایجاد مسیرهای گردشگری و جاده سلامت در منطقه اشاره کرد و افزود: مجموعه های گردشگری و آب درمانی منطقه میتوانند از طریق مسیرهای سلامت و گردشگری به یکدیگر متصل شده و به عنوان یک ظرفیت منسجم منطقهای مورد استفاده قرار گیرند.
وی با اشاره به پیگیری های انجام شده از سوی نماینده مردم و فرمانداری سراب خاطرنشان کرد: در سطح استان نیز تلاش بر این است که هماهنگی های بین دستگاهی برای تسریع در تکمیل و بهره برداری از این مجموعه توسعه یابد
