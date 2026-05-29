۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

سرمست: ظرفیت‌های گردشگری سلامت و طبیعت‌گردی سراب فعال می‌شوند

سراب- استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌ های گردشگری، آب‌ درمانی و بوم‌ گردی این منطقه برای تکمیل زیرساخت ‌های گردشگری منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر جمعه با تأکید بر ظرفیت‌ های ویژه منطقه سراب در حوزه گردشگری سلامت و طبیعت‌ گردی گفت: این منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی و وجود آب‌ گرم‌ های متعدد، می‌تواند در کنار مجموعه ‌های گردشگری و آب‌ درمانی منطقه سرعین، رویکرد جدیدی در توسعه گردشگری استان ایجاد کند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به ظرفیت ایجاد مسیرهای گردشگری و جاده سلامت در منطقه اشاره کرد و افزود: مجموعه‌ های گردشگری و آب‌ درمانی منطقه می‌توانند از طریق مسیرهای سلامت و گردشگری به یکدیگر متصل شده و به عنوان یک ظرفیت منسجم منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرند.

وی با اشاره به پیگیری‌ های انجام‌ شده از سوی نماینده مردم و فرمانداری سراب خاطرنشان کرد: در سطح استان نیز تلاش بر این است که هماهنگی‌ های بین دستگاهی برای تسریع در تکمیل و بهره ‌برداری از این مجموعه توسعه یابد

