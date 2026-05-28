به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه ۷ خرداد در جلسه شورای اداری شهرستان سراب، با اشاره به رویکرد مدیریت استان در توسعه متوازن شهرستان‌ها، اظهار کرد: اولویت‌های برنامه‌ریزی شده استان در سایه تعامل، هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه ‌ها محقق می‌شود و خوشبختانه در شهرستان سراب انسجام و تعامل خوبی بین ارکان حاکمیت وجود دارد.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی دولت، افزود: به مدیران دستگاه ‌های اجرایی تاکید کرده‌ایم مصوبات سفرهای شهرستانی که توسط وزرا و اعضای هیئت دولت انجام می‌شود را با جدیت دنبال کنند تا نتایج آن در زندگی مردم ملموس باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌ های متنوع شهرستان سراب، گفت: این شهرستان علاوه بر توانمندی‌ های اقتصادی، از ظرفیت ‌های انسانی و فکری ارزشمندی برخوردار است و عزم جدی برای توسعه در منطقه وجود دارد.

وی ادامه داد: محورهای توسعه شهرستان سراب علاوه بر حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، به سمت صنعتی شدن و مدرن‌ سازی نیز حرکت می‌کند که توسعه زنجیره تولید شیر و فرآورده ‌های لبنی و همچنین توسعه گلخانه‌ها از جمله این برنامه ‌هاست.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ های گردشگری در سراب، اظهار کرد: برای رونق گردشگری در این شهرستان، ایجاد زیرساخت‌ هایی همچون هتل و توقفگاه ضروری است و سراب ظرفیت‌ های بالایی برای جذب گردشگر دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه راه‌ های مواصلاتی شهرستان، افزود: در زمینه آسفالت‌ ریزی و روکش راه‌ های روستایی و جاده‌ های مواصلاتی، گام‌ های خوبی برداشته شده و سهم شهرستان سراب در این حوزه مناسب است و مدیریت استان از این روند حمایت می‌کند.

سرمست با اشاره به مطالبه مردم مهربان در حوزه تقسیمات کشوری، خاطرنشان کرد: ارتقای مهربان به شهرستان در دستور کار قرار دارد و در کنار آن، شهرستان سراب نیز تقویت خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با دعوت از سرمایه‌ گذاران و کارآفرینان سرابی مقیم سایر شهرها و استان ‌ها برای حضور در پروژه ‌های توسعه‌ای منطقه، اظهار کرد: از سرمایه‌ گذاران برای حضور و سرمایه ‌گذاری در شهرستان استقبال می‌کنیم.