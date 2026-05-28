ضرورت تکمیل بیمارستان خیّرساز مهربان برای ارتقای خدمات درمانی منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی روز پنجشنبه از بیمارستان خیرساز مهربان که به همت دفتر حضرت آیت‌ الله العظمی سیستانی در حال احداث است و از پروژه‌ های مهم حوزه سلامت استان به شمار می‌رود، بازدید کرد.

بهرام سرمست هدف از این بازدید را نظارت بر روند پیشرفت پروژه و پیگیری‌های لازم برای تسریع در تکمیل آن عنوان کرد و افزود: وجود یک مرکز درمانی مجهز در مهربان از اهمیت بالایی برخوردار است و برای حمایت از اجرای این پروژه، بر دستگاه‌های خدمات‌رسان جهت همکاری و پشتیبانی لازم تاکید شده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه راه اندازی مرکز درمان ناباروری در این بیمارستان، اظهار کرد: ایجاد مرکزی درمان ناباروری برای استان اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند بخشی از نیازهای درمانی مردم منطقه و استان را پوشش دهد و نقش ویژه ای در جوانی جمعیت ایفا کند.

سرمست همچنین با اشاره به دیدار اخیر خود با آیت‌الله شهرستانی، نماینده حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، گفت: در این دیدار نیز بر تکمیل هرچه سریع ‌تر این بیمارستان و بهره‌ برداری از آن برای ارائه خدمات به مردم تاکید شد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه، طی تماس تلفنی با آیت الله شهرستانی، از توجه ویژه مقام عالیقدر تقلید شیعیان حضرت الله سیستانی به شهدای جنگ تحمیلی و مردم مهربان تقدیر کرد.