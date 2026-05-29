۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

ماموستا امیری: حج، نقطه اتصال ایمان، وحدت و بیداری امت اسلامی است

قروه- امام جمعه اهل سنت قروه با اشاره به پیام‌های معنوی و اجتماعی مناسک حج، این فریضه الهی را عامل تقویت همبستگی مسلمانان و زمینه‌ساز بازگشت امت اسلامی به هویت توحیدی و قرآنی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عزیز امیری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد قروه با استناد به آیه ۲۷ سوره حج، اظهار کرد: مأموریت حضرت ابراهیم (ع) برای دعوت مردم به حج، نشانه‌ای از یک فراخوان الهی جهانی است که دل‌های مؤمنان را از نقاط مختلف جهان به سوی خانه خدا سوق می‌دهد.

وی با بیان اینکه حج تنها یک عمل عبادی ظاهری یا سفر جسمانی نیست، افزود: این فریضه، فرصتی برای تحول درونی انسان و فاصله گرفتن از خودخواهی، وابستگی‌های دنیوی و آلودگی‌های اخلاقی است و در واقع مسیری برای تقویت بندگی خالصانه در برابر خداوند به شمار می‌رود.

امام جمعه اهل سنت قروه با اشاره به سیره حضرت ابراهیم (ع) و خانواده ایشان تصریح کرد: روحیه تسلیم در برابر فرمان الهی، اعتماد به وعده‌های خداوند و آمادگی برای فداکاری در مسیر حق، از مهم‌ترین درس‌هایی است که در مناسک حج جلوه‌گر می‌شود.

وی ادامه داد: حج ابراهیمی علاوه بر بعد عبادی، دارای کارکردی اجتماعی و تمدنی است و می‌تواند به تقویت وحدت امت اسلامی و بازآفرینی هویت مشترک مسلمانان کمک کند.

ماموستا امیری در پایان با تأکید بر ضرورت بازگشت به قرآن کریم و تربیت نسل مؤمن، خاطرنشان کرد: اقتدار امت اسلامی در گرو پایبندی به آموزه‌های دینی، انسجام درونی و حفظ روحیه بیداری و مقاومت در برابر جریان‌های سلطه‌گر است.

