امام جمعه محمودآباد: مسئولان اختلافات را در فضای کارشناسی حل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر با اشاره به مناسبت‌های دهه ولایت، بر اهمیت تبیین فرهنگ غدیر، تبعیت از ولایت فقیه و حفظ انسجام ملی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.

وی با تبریک میلاد امام هادی(ع)، اظهار کرد: از آن حضرت دو میراث ارزشمند یعنی «زیارت جامعه کبیره» و «زیارت غدیریه» به یادگار مانده که هر کدام گنجینه‌ای از معارف اهل‌بیت(ع) و تبیین جایگاه ولایت هستند.

امام جمعه محمودآباد با اشاره به جایگاه زیارت جامعه کبیره افزود: بزرگان دینی همچون مرحوم آیت‌الله بهجت و حضرت امام خمینی(ره) اهتمام ویژه‌ای به قرائت این زیارت داشتند و این موضوع نشان‌دهنده عمق معارف نهفته در آن است.

موسوی در ادامه با بیان اینکه عید غدیر در فرهنگ اهل‌بیت(ع) «عیدالله الاکبر» نامیده شده است، تصریح کرد: غدیر تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه محور هدایت امت اسلامی و رمز تحقق ارزش‌های الهی در جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: انحراف از مسیر غدیر، ریشه بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات در جهان اسلام بوده و بازگشت به فرهنگ غدیر و وحدت حول محور ولایت، راه اصلاح امت اسلامی است.

خطیب نماز جمعه محمودآباد با اشاره به اهمیت شکرگزاری نعمت ولایت گفت: بزرگ‌ترین شکرانه غدیر، حرکت در مسیر امام زمان(عج) و تبعیت از ولایت فقیه در عصر غیبت است؛ چراکه ولی‌فقیه، پرچمدار کاروان علوی و مهدوی در زمان حاضر محسوب می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت رسیدگی به نیازمندان و اطعام مؤمنان در روز عید غدیر تأکید کرد و افزود: در روایات، اطعام در روز غدیر هم‌سنگ اطعام همه انبیا و اولیای الهی دانسته شده است.

امام جمعه محمودآباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: رهبر انقلاب تأکید کردند حتی اختلافات موجه نیز نباید به نزاع و تفرقه تبدیل شود و این مسئله در شرایط حساس کنونی یک ضرورت راهبردی برای کشور است.

موسوی ادامه داد: اختلافات غیرموجه معمولاً ریشه در منافع شخصی و جناحی دارد، اما حتی اختلافات کارشناسی و منطقی نیز نباید زمینه‌ساز دوگانگی و شکاف در جامعه شود.

وی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف به دنبال ایجاد تفرقه داخلی است، تصریح کرد: همه مسئولان، نمایندگان و دلسوزان نظام باید اختلافات را در فضای کارشناسی و گفت‌وگو حل کنند و از کشاندن آن به سطح جامعه پرهیز داشته باشند.

امام جمعه محمودآباد همچنین درباره روند مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا گفت: فضای مذاکرات همچنان سیال است و هنوز هیچ موضوعی به‌صورت قطعی نهایی نشده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون توانسته موضوعات هسته‌ای و موشکی را از محور مذاکرات مربوط به پایان جنگ خارج کند و این مسئله از نکات مهم روند گفت‌وگوها به شمار می‌رود.

موسوی خاطرنشان کرد: تفاهم اولیه شکل‌گرفته را نمی‌توان پیروزی کامل یا شکست دانست، بلکه نوعی برد نسبی برای دو طرف محسوب می‌شود؛ با این حال در موضوع آزادسازی اموال بلوکه‌شده، ایران دستاورد بیشتری خواهد داشت.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی با اتکا به خداوند، بی‌اعتمادی به دشمن، رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت و با پشتوانه میدان، مردم و انسجام داخلی وارد مذاکرات شده و هر توافقی نیز در چارچوب منافع ملت ایران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

