حسینی: غدیر منشور ولایت و عزت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان که همزمان با دهه ولایت و عید سعید غدیر خم برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی و نقش آن در امنیت ملی کشور گفت: صرفه‌جویی در مصرف انرژی دیگر صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه مستقیماً با آینده کشور و جلوگیری از ناترازی‌های جدی در ماه‌های پایانی سال ارتباط دارد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: اگر از ابتدای سال نسبت به مدیریت و کنترل مصرف انرژی توجه لازم صورت نگیرد، کشور در ماه‌های پایانی سال با مشکلات و ناترازی‌های جدی مواجه خواهد شد.

مسئله صرفه‌جویی امروز به یک ضرورت ملی تبدیل شده است

حسینی با بیان اینکه مسئله صرفه‌جویی امروز به یک ضرورت ملی تبدیل شده است، افزود: موضوع اصلاح الگوی مصرف تنها یک توصیه اخلاقی و فرهنگی نیست، بلکه با امنیت ملی، اقتصاد کشور و آینده نسل‌های آینده پیوند خورده است.

امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت چابک‌سازی ساختارهای اجرایی تصریح کرد: دولت باید با کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرایندها و مدیریت صحیح منابع، زمینه بهره‌وری بیشتر را فراهم کند و در کنار آن مردم نیز در منازل، مساجد و اماکن عمومی نقش مؤثر خود را در اصلاح الگوی مصرف ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: بدون همراهی و مشارکت عمومی، هیچ برنامه‌ای در حوزه مدیریت مصرف و حل مشکلات کشور به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به جایگاه واقعه غدیر در اندیشه اسلامی اظهار کرد: غدیر خم صرفاً یک حادثه تاریخی نیست، بلکه منشور هدایت امت اسلامی در مسیر حق، عدالت، ولایت و حکومت اسلامی به شمار می‌رود.

حسینی همچنین با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم عید غدیر در سال‌های اخیر گفت: امسال سومین چله‌ای است که مردم ایران با شور و شعور انقلابی عید غدیر را گرامی می‌دارند و لازم است همه دستگاه‌ها، نهادها و مردم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این عید بزرگ اسلامی همکاری کنند.

وی تأکید کرد: پیروان مکتب غدیر و منتظران ظهور باید با وحدت، انسجام و روحیه انقلابی در صحنه حضور داشته باشند، چراکه ملت ایران تنها به خداوند متعال تکیه دارد و از هیچ قدرتی جز خدا هراس ندارد.

خطبه غدیر در حقیقت بیانیه رسمی و شفاف اسلام درباره مسئله حکومت و ولایت به شمار می‌رود

امام جمعه زنجان به اهمیت خطبه غدیر اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین سند برای ترویج اندیشه ولایی، خطبه تاریخی غدیر پیامبر اکرم(ص) است و در طول تاریخ اسلام بر هیچ سخنی به اندازه این خطبه تأکید نشده است و خطبه غدیر در حقیقت بیانیه رسمی و شفاف اسلام درباره مسئله حکومت و ولایت به شمار می‌رود.

حسینی با یادآوری بخشی از وصیت‌نامه حضرت امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام راحل ملت ایران را از مردم عصر حجاز و کوفه برتر می‌دانستند، زیرا مردم ایران در همه صحنه‌ها پشتیبان حکومت اسلامی بوده‌اند.

امام جمعه زنجان ادامه داد: اگر اندیشه غدیری در انقلاب اسلامی وجود نداشت، زمینه تحقق حکومت اسلامی و آمادگی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) نیز شکل نمی‌گرفت.

وی افزود: اساس اندیشه غدیر، تبیین مسئله ولایت، رهبری و تعیین تکلیف حکومت در جامعه اسلامی است و ملت ایران نیز امروز در مسیر تحقق همین اندیشه حرکت می‌کند.

امام جمعه زنجان با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و دشمنی‌های خارجی گفت: برخی می‌پرسند نتیجه این همه ایستادگی و تحمل سختی‌ها در برابر جبهه استکبار چیست، در حالی که پاسخ این پرسش را قرآن کریم در آیه پنجم سوره قصص بیان کرده و وعده داده است که مستضعفان و مؤمنان وارث زمین خواهند شد و به جایگاه پیشوایی می‌رسند.

وی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف نشان‌دهنده باور عمیق جامعه به آرمان‌های انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: ملت ایران در ماه‌های اخیر با حضور آگاهانه و گسترده خود جلوه‌ای از تحقق وعده الهی را به نمایش گذاشته‌اند.

آمریکا و کشورهای غربی از اقتدار ملت ایران هراس دارند

حسینی با تأکید بر اینکه آمریکا و کشورهای غربی از اقتدار ملت ایران هراس دارند، افزود: اگر ملت ایران به خودباوری و استقلال کامل دست پیدا کند و غرب را تعیین‌کننده سرنوشت خود نداند، سلطه و نفوذ قدرت‌های استکباری در منطقه از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: دشمنان تلاش می‌کنند مانع تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به الگویی موفق برای ملت‌های منطقه و جهان شوند، زیرا پیام غدیر، عزت، اقتدار و سیادت مسلمانان است و ملت ایران نیز همین مسیر را دنبال می‌کند.

امام جمعه زنجان با اشاره به افول جایگاه آمریکا در منطقه اظهار کرد: دشمن به خوبی می‌داند اگر ملت ایران به وحدت و آگاهی واقعی برسد، دیگر جایی برای سلطه قدرت‌های استکباری در منطقه باقی نخواهد ماند.

وی افزود: آمریکایی‌ها دوران افول خود را آغاز کرده‌اند و در صورت استمرار مقاومت ملت ایران، تحقق وعده الهی نزدیک خواهد بود.