امام جمعه گیلانغرب: قدرت موشکی عامل زانو زدن آمریکا در برابر ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان گیلانغرب، با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: بر اساس آیه ۱۱۹ سوره مبارکه توبه، پروردگار متعال مومنان را به خداترسی و همراهی با صادقین فرمان داده است. طبق روایت برید بن معاویه در کتاب شریف کافی، امام باقر (ع) مصداق عینی و حقیقی «صادقین» در این آیه را اهلبیت عصمت و طهارت (ع) معرفی فرمودند. در منابع متعددی نیز تصریح شده که مراد اصلی این آیه مولیالموحدین علی (ع) است؛ لذا در ایام نورانی عید غدیر، پیام قرآن این است که از مسیر ولایت جدا نشویم و بدانیم که ولایت فقیه نیز استمرار و امتداد حقیقی ولایت امیرالمؤمنین (ع) است.
وی در بخش دیگری از خطبه اول با پاسخ به شبهه عدم ذکر نام امیرالمؤمنین (ع) در قرآن کریم تصریح کرد: برخی برای فرار از بار مسئولیت ولایت این شبهه را مطرح میکنند، اما پاسخ حلی آن است که صرف ذکر نام صریح در کتب آسمانی ضامن پذیرش از سوی مردم نیست؛ چنانکه طبق آیه ۶ سوره صف، نام پیامبر اسلام به عنوان «احمد» در کتب مسیحیان آمد یا در آیه ۲۴۷ سوره بقره نام «طالوت» به عنوان فرمانده صراحتاً ذکر شد، اما امتهای پیشین زیر بار نرفته و حتی دست به تحریف و کتمان حق زدند. علاوه بر این، خداوند برای جلوگیری از تحریف قرآن، امامت را با بیان اوصاف و شرایطی چون «منصوب بودن از طرف خدا»، «عصمت» و «علم خدادادی» تبیین کرد. پاسخ نقضی نیز این است که نام هیچیک از خلفا نیز در قرآن نیامده، پس چگونه میتوان تصریحات متقن پیامبر (ص) در غدیرخم، حدیث منزلت و بیش از ۱۰۰ آیه نازل شده در شأن ولایت علی (ع) را نادیده گرفت؟
امام جمعه گیلانغرب با تجلیل از برپایی جشنهای غدیر به خبرنگار مهر گفت: واقعه غدیر مانند نگین انگشتری در تاریخ میدرخشد. اگر پیش از این باید غدیر را در لابه لای سطور کتب تاریخی جستجو میکردیم، امروز به همت ملت قهرمان و مرزدار، غدیر به پهنه خیابانها آمده و تجلی عینی یافته است. حضور پرشور مردم در مهمانیهای کیلومتری کلانشهرها و اجتماعات شبانه گیلانغرب مایه عزت نظام است و نشان میدهد مردم پای ولایت ایستادهاند.
وی در خطبه دوم با سفارش به کنترل خشم بر اساس آیه ۱۳۳ سوره آلعمران و با تبریک میلاد امام موسی کاظم (ع) افزود: کظم غیظ ویژگی بارز متقین است. در خانوادهها به دلیل تعامل بالا، اصطکاک رفتاری ناگزیر است اما با الگوبرداری از سیره امام کاظم (ع) و فرو بردن خشم، بسیاری از پروندههای قضایی و اختلافات خانوادگی کلاً حذف خواهند شد. امام هفتم عابدی شبزندهدار و شیری در روز بود که با وجود سفاکی دستگاه هارونالرشید، با راهبردهای سیاسی خود مرز میان ولایتالله و ولایت طاغوت را مشخص کرد و به خاطر همین مبارزات مستمر به زندان افتاد.
حجتالاسلام دانیاری با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد و رحلت امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: امسال نخستین سالی است که در ایام ارتحال معمار کبیر انقلاب، از شنیدن صدای پرصلابت امام شهید امت محروم بودیم. بزرگترین کار حضرت امام (ره) نجات ایران از سلطه استکبار بود. بله، امروز دغدغههای اقتصادی و گرانی در جامعه وجود دارد، اما به برکت انقلاب، ایران از سرنوشت کشورهایی چون صلح، عراق و سوریه نجات یافت. مردم ایران در این جنگ نزدیک به ۱۰۰ روزه، آگاهانه و با بصیرت پای انتخاب خود و پشتیبانی از ولایت فقیه ایستادهاند و اجازه نخواهند داد این دستاورد بزرگ به دست نااهلان بیفتد.
خطیب جمعه گیلانغرب با تحلیل پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالگرد ارتحال امام راحل تاکید کرد: در این پیام، معظم له نگرانی خود را از دو کید جدید دشمن در جنگ ترکیبی یعنی «شکستن تابآوری ملت» و «ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان» اعلام فرمودند. دشمن با تبلیغات ضد و نقیض رسانهای به دنبال تغییر محاسبات ذهنی مدیران است تا اراده آنان را دچار انحراف کند، اما پاسخ ملت و مسئولان این است که همانطور در جنگ نظامی دشمن را ناامید کردیم، در این جنگ نرم نیز پوزه آمریکا را به خاک میمالیم. ملت خسته نشده و بیش از ۹۶ روز است که با حضور در خیابان از میدان پشتیبانی میکند.
وی با اشاره به اعترافات اخیر رئیسجمهور آمریکا به شکست در برابر ایران یادآور شد: زانو زدن آمریکا و اعتراف به عدم کارایی گروهکهای ضدانقلاب و شکست عملیاتهایشان، ناشی از گفتگو و مذاکره نیست. در دهه نود یک عده سبکمغز جامعه را به سمت گفتگوی تمدنها بردند و عایدی آن گلابیهای گندیده برجام بود. راز این اقتدار تنها در «قدرت موشکی ایران اسلامی» و حضور حماسی مردم در خیابانها نهفته است. طبق نظرسنجیها اکثر ملت با مذاکره زیر بار ظلم مخالفند و مادامی که پشتیبان ولایت فقیه و رزمندگان سپاه اسلام باشیم، هیچ قدرتی هیچ غلطی نمیتواند بکند.
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