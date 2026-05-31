به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصیری اظهار کرد: در سال جاری ۱۹۴ میلیارد ریال اعتبار به‌صورت نقدی و اسناد خزانه اسلامی برای اجرای طرح‌های مرتبط با قنوات، انجام مطالعات فنی و ارتقای نظارت بر این منابع مهم تأمین آب در استان قزوین اختصاص یافته است.

وی افزود: پس از ابلاغ اعتبارات قنوات و انعقاد قرارداد با شرکت مشاور ناظر، نشستی با حضور کارشناسان ستادی و شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی و نمایندگان شرکت مشاور در مدیریت آب و خاک استان برگزار شد.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: در این نشست آخرین وضعیت پروژه‌های ملی و استانی قنوات مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگی‌های لازم برای تسریع در اجرای طرح‌ها و رفع موانع احتمالی انجام شد.

وی با تأکید بر نقش قنوات در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی استان بیان کرد: حفاظت، مرمت و بهره‌برداری اصولی از قنوات از اولویت‌های مدیریت آب و خاک استان به شمار می‌رود و اجرای این طرح‌ها می‌تواند به پایداری منابع آبی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک کند.

نصیری خاطرنشان کرد: به منظور پایش مستمر، انجام مطالعات تخصصی و نظارت دقیق بر روند اجرای پروژه‌ها، قرارداد همکاری با شرکت مشاور ناظر منعقد شده و بازدیدهای دوره‌ای و نظارت فنی بر قنوات استان به صورت مستمر انجام خواهد شد.

وی افزود: اجرای طرح‌های مرمت و بازسازی قنوات علاوه بر حفظ این میراث ارزشمند، نقش مؤثری در تأمین آب پایدار برای بهره‌برداران بخش کشاورزی و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی خواهد داشت.

