نبی:فیفا باید درباره کمپ ایران در مکزیک پاسخ دهد

به گزازش خبرنگار مهر، مهوی محمدنبی پس از پیروزی ۳ بر یک تیم ملی ایران مقابل گامبیا گفت" بازی خوبی بود. با هر حال نیاز به جنین دیدارهایی داریم تا امادگی کسب کنیم. ما کمپ را پذیرفتیم و یک هفته دیگر راهی مکزیک می شویم. امروز به فیفا ایمیل زدیم تا هر چه سریعتر بگویند فیفا چه روزی صادر می شود

مدیر تیم ملی فوتبال بزرگسالان ادامه داد: نیاز به ویزای مولتی مکزیک و آمریکا داریم و احتمالا این هفته انجام می شود. افکار عمومی در سایر کشورها به تیم ملی ایران علاقه پیدا کرده اند. تمرکز بازیکنان و عوامل تیم ما روی آماده سازی است .