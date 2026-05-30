نامه جدید فدراسیون فوتبال به فیفا/ تکلیف ویزا را همین امروز مشخص کنید

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از دو هفته تا آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده است، دغدغه صدور روادید برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران همچنان به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های فدراسیون فوتبال تبدیل شده است.

فدراسیون فوتبال ایران که طی ماه‌های گذشته بارها موضوع صدور ویزا برای بازیکنان، اعضای کادر فنی و مدیران تیم ملی را با مسئولان فیفا مطرح کرده بود، در تازه‌ترین مکاتبه خود بار دیگر از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته است زمان دقیق و قطعی صدور روادید را اعلام کند.

مشکل از آنجا آغاز شد که با تشدید تنش‌های سیاسی میان ایران و آمریکا، روند صدور ویزا برای کاروان تیم ملی با ابهام‌های جدی روبه‌رو شد. همین موضوع باعث شد ایران از استقرار در کمپ اولیه خود در آریزونا صرف‌نظر کرده و با موافقت فیفا کمپ تمرینی خود را به تیخوانا در مکزیک منتقل کند. با این حال انتقال کمپ نیز نتوانسته نگرانی‌های موجود را برطرف کند، زیرا ایران برای انجام هر سه دیدار مرحله گروهی خود باید وارد خاک آمریکا شود.

مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال، به‌تازگی تأیید کرده است که فدراسیون ایران دوباره با فیفا مکاتبه کرده و خواستار تعیین تکلیف نهایی وضعیت ویزاها شده است. او اعلام کرده که هنوز تاریخ مشخصی برای صدور روادید اعضای کاروان ایران اعلام نشده و فدراسیون منتظر پاسخ رسمی فیفا است.

این در حالی است که مسئولان فدراسیون در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرده‌اند که دریافت ویزاهای چندبار ورود برای اعضای تیم ملی ضروری است چونکه کاروان ایران باید بین مکزیک و آمریکا رفت و آمد داشته باشد. با وجود انجام مراحل اداری، انگشت‌نگاری و ارائه مدارک، هنوز تضمین قطعی درباره صدور این ویزاها ارائه نشده است.

نگرانی فدراسیون فوتبال از آن جهت افزایش یافته که پیش از این نیز برخی اعضای ارشد فوتبال ایران برای ورود به آمریکا و حتی کانادا با مشکلات مشابه روبه‌رو شده بودند. از همین رو مدیران فدراسیون معتقدند فیفا باید به عنوان برگزارکننده جام جهانی، ضمانت‌های لازم را برای حضور بدون دردسر تیم ملی ایران در مسابقات ارائه کند.

اکنون در شرایطی که سایر تیم‌های حاضر در جام جهانی آخرین برنامه‌های فنی خود را دنبال می‌کنند، تیم ملی ایران همچنان در انتظار روشن شدن یکی از مهم‌ترین مسائل غیر فوتبالی خود است؛ موضوعی که می‌تواند روی برنامه‌ریزی نهایی کادر فنی و حتی آرامش روانی بازیکنان پیش از شروع مسابقات تأثیر مستقیم بگذارد.

فدراسیون فوتبال انتظار دارد فیفا هرچه سریع‌تر پاسخ روشنی به این مطالبه بدهد اما احتمالا باز هم فیفا بدون توجه به مشکل اساسی از کنار ان خواهد گذاشت تا فوتبال ملی در آستانه مشکلات اساسی در همین چند روز باقیمانده تا جام جهانی ۲۰۲۶ روبرو شود.