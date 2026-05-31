به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ اردوی آماده‌سازی خود را در کشور ترکیه برپا کرده است، روز جمعه ۸ خرداد در نخستین دیدار تدارکاتی خود به مصاف تیم ملی گامبیا رفت. شاگردان امیر قلعه نویی در این مسابقه اگرچه نیمه نخست را با نتیجه یک بر صفر به حریف آفریقایی خود واگذار کردند، اما در نیمه دوم با ارائه نمایشی هجومی و برتر، روند بازی را به سود خود تغییر دادند.

ملی‌پوشان ایران با ایجاد چندین موقعیت خطرناک روی دروازه گامبیا موفق شدند سه بار دروازه این تیم را باز کنند و در نهایت با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی برسند. این برد در شرایطی به دست آمد که کادر فنی تیم ملی از ترکیب‌های مختلفی در طول مسابقه استفاده کرد تا ضمن محک زدن بازیکنان، میزان آمادگی آنها را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.

پیروزی برابر گامبیا باعث شد ملی‌پوشان کشورمان با روحیه‌ای مناسب و انگیزه‌ای مضاعف خود را برای دومین دیدار تدارکاتی آماده کنند. تیم ملی ایران در ادامه برنامه آماده‌سازی خود در ترکیه، به زودی رو در روی تیم ملی مالی قرار خواهد گرفت؛ دیداری که می‌تواند محک جدی‌تری برای شاگردان تیم ملی در مسیر آماده‌سازی جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.

فرشاد فلاحت‌زاده مدافع سابق فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم ملی مقابل گامبیا اظهار کرد: در مجموع بازی خوبی را از تیم ملی شاهد بودیم. با توجه به جابه‌جایی‌هایی که در ترکیب انجام شده بود و همچنین نفراتی که به تازگی به اردو اضافه شده‌اند، طبیعی بود که تیم در برخی دقایق هماهنگی کامل نداشته باشد. به ویژه در نیمه نخست عملکرد خط دفاعی آن‌طور که انتظار می‌رفت نبود و همین موضوع باعث شد حریف از فرصت خود استفاده کرده و به گل برسد.

وی ادامه داد: خوشبختانه بازیکنان در نیمه دوم تمرکز بیشتری داشتند و توانستند شرایط مسابقه را تحت کنترل بگیرند. تیم ملی بعد از دریافت گل، واکنش خوبی نشان داد و موفق شد سه بار دروازه حریف را باز کند. علاوه بر گل‌هایی که به ثمر رسید، چند فرصت مناسب دیگر نیز روی دروازه گامبیا خلق شد که اگر دقت بیشتری وجود داشت، اختلاف گل می‌توانست بیشتر هم شود.

کارشناس فوتبال با اشاره به مشکلات دفاعی تیم ملی گفت: موضوعی که همچنان نگران‌کننده به نظر می‌رسد، عملکرد خط دفاعی است. این مسئله در یکی دو سال اخیر نیز بارها مشاهده شده و هنوز به طور کامل برطرف نشده است. تیم ملی در آستانه حضور در جام جهانی قرار دارد و بدون شک در آن رقابت‌ها با تیم‌هایی قدرتمندتر از گامبیا روبه‌رو خواهد شد. به همین دلیل کادر فنی باید برای رفع این مشکل راهکار مناسبی پیدا کند.

فلاحت‌زاده تصریح کرد: به اعتقاد من یکی از مشکلات اصلی، فضای خالی پشت مدافعان میانی است. زمانی که خط دفاعی جلو بازی می‌کند، مهاجمان سرعتی حریف می‌توانند از این فضا استفاده کنند. به همین خاطر شاید بهتر باشد خط دفاعی در برخی مسابقات چند متر عقب‌تر بازی کند تا فاصله بین مدافعان و دروازه‌بان کمتر شود و امکان پوشش توپ‌های پشت دفاع وجود داشته باشد. البته در همین بازی هم دروازه‌بان تیم ملی یک موقعیت تک به تک را مهار کرد و اجازه نداد حریف به گل دوم برسد.

وی در خصوص دیدار آینده تیم ملی برابر مالی عنوان کرد: بازی با مالی می‌تواند محک بسیار خوبی برای تیم ملی باشد. مالی نسبت به گامبیا تیم قدرتمندتری محسوب می‌شود و بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد. چنین مسابقاتی به کادر فنی کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت تیم را بهتر شناسایی کند و به ترکیب اصلی نزدیک‌تر شود.

این کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نباید انتظار داشت تیم ملی به اوج آمادگی رسیده باشد. بازیکنان هنوز در مراحل آماده‌سازی و بدنسازی قرار دارند و طبیعی است که از نظر بدنی در بهترین شرایط نباشند. بسیاری از بازیکنان به زمان نیاز دارند تا به آمادگی ایده‌آل برسند.

فلاحت‌زاده در پایان گفت: مهم‌ترین مسئله این است که تیم ملی پیش از جام جهانی دیدارهای تدارکاتی مناسبی برگزار کند. هرچه سطح حریفان بالاتر باشد، شناخت کادر فنی از شرایط تیم بیشتر خواهد شد. رسیدن به تاکتیک مورد نظر سرمربی، پیدا کردن ترکیب اصلی و هماهنگ شدن بازیکنان تنها از طریق برگزاری مسابقات تدارکاتی باکیفیت امکان‌پذیر است. امیدوارم تیم ملی به تدریج به شرایط آرمانی برسد و با آمادگی کامل در جام جهانی حاضر شود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل