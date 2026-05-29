در دوره بدنسازی خیلی سخت بردیم/ طارمی نیاز به تعریف من ندارد

به گزارس خبرنگار مهر، علی نعمتی پس از برتری ۳ بر یک تیم ملی فوتبال ایران مقابل گامبیا اظهار داشت: طبیعی بود در نیمه اول مقداری کیفیت تیم پایین باشد زیرا در حال طی مراحل بدنسازی بسیار سخت هستیم اما در نیمه دوم شرایط خیلی بهتر شد و قطعا در دیدار بهدی وضعیت بهتر هم میشود. دیدار با مالی هم به روند آمادهسازی تیم کمک میکند.
وی درباره تغییر پست خود در جریان بازی و حساب ویژه کادر فنی روی خودش، گفت: باید از اعتماد کادرفنی و امیرخان قلعهنویی تشکر کنم. در آینده هم مثل امروز تمام تلاش خود را به کار میگیرم تا سرباز خوبی باشم و تا جایی که توان داشته باشم برای تیم میگذارم.
مدافع تیم ملی درباره حضور مهدی طارمی در کارهای دفاعی توضیح داد: او از لحاظ فنی به حدی بالاست که نیازی به تعریف من ندارد. بازیکن باهوشی است و هرجا بتواند مثل امروز به تیم کمک میکند.
نعمتی درباره تاثیرگذاریاش روی حملات تیم در نیمه دوم، گفت: در نیمه دوم روی یک تا دو حمله مشارکت داشتم که در روند یکی از گلها تاثیرگذار بود. قطعا در هر پستی باشم تمام انرژی خود را میگذارم.
وی درباره عملکرد بازیکنان جوان تیم ملی، تصریح کرد: قطعا از لحاظ فنی خوب هستند که الان در اردوی تیم ملی حضور دارند.
نظر شما