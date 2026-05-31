به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در اولین فصل حضور خود در سوپرلیگ یونان موفق شد عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارد اما پس از اتمام فصل و با اینکه هنوز یک سال دیگر از قرارداد این بازیکن با المپیاکوس زمان باقی مانده است اما گمانه زنی های زیادی پیرامون آینده او در رسانه های یونانی وجود دارد.

رسانه «sportdog» یونان در رابطه با نقل و انتقالات تیم فوتبال المپیاکوس نوشت: تحولات جدید در خط حمله المپیاکوس، مهاجمانی که خوزه لوئیز مندیلیبار فصل آینده روی آنها حساب خواهد کرد، پیشنهاد احتمالی برای خریستوس موزاکیتیس و همچنین بازیکن یونانی‌ای که از برنامه‌های سرمربی باسکی خارج شده است.

در حالی که وضعیت مهاجمان المپیاکوس برای فصل آینده همچنان در حال بررسی است، موضوع خِفته بتانکور که جایی در برنامه‌های فنی این تیم ندارد، توجه باشگاه ختافه را به خود جلب کرده است. این مهاجم اسپانیایی پس از فصل درخشانی که با پیراهن آلباسته در لیگ دسته دوم اسپانیا پشت سر گذاشت، مورد توجه قرار گرفته است.

بتانکور ۳۲ ساله فصل را با ۱۸ گل و یک پاس گل به پایان رساند و به یکی از مؤثرترین مهاجمان مسابقات تبدیل شد؛ عملکردی که طبیعی بود توجه تیم‌هایی از لالیگا را به سوی او جلب کند. با این حال، علاقه ختافه به معنای آن نیست که این باشگاه نقش محوری یا ستاره‌گونه‌ای برای او در نظر گرفته باشد.

در ختافه، قرارداد قرضی لوئیس واسکس به پایان رسیده و این تیم به دنبال جذب یک مهاجم دیگر برای افزایش عمق خط حمله خود است. در چنین شرایطی، بتانکور بیشتر به عنوان گزینه سوم در سلسله‌مراتب مهاجمان این تیم مطرح خواهد بود.

به عبارت دیگر، مدیران و کادر فنی ختافه در او چیزی فراتر از آنچه مندیلیبار در المپیاکوس دیده، نمی‌بینند. با این حال، این پرونده می‌تواند از زاویه‌ای دیگر نیز برای المپیاکوس اهمیت پیدا کند؛ چرا که احتمال دارد زمینه را برای ایجاد کانال ارتباطی بهتر میان دو باشگاه فراهم کند و در نتیجه مذاکرات احتمالی بر سر جذب لوئیس میلیا را تسهیل کند.

در حالی که آینده بتانکور در المپیاکوس تقریباً مشخص به نظر می‌رسد، شرایط درباره رومان یارمچوک متفاوت است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مندیلیبار نگاه مثبتی به بازگشت مهاجم اوکراینی دارد؛ به‌ویژه از آن جهت که باشگاه لیون تمایلی به حفظ او در ترکیب خود ندارد. سرمربی باسکی معتقد است آشنایی یارمچوک با فضای تیم می‌تواند در مسابقات حساس مقدماتی تابستانی اروپا کمک بزرگی به المپیاکوس کند.

در عین حال، وضعیت خط حمله همچنان نامشخص است. سناریوهایی درباره احتمال انتقال قرضی کلیتون و همچنین فروش مهدی طارمی مطرح شده و گفته می‌شود برای مهاجم ایرانی پیشنهادهایی از خارج از کشور وجود دارد.

با این حال، حتی اگر همه مهاجمان در فهرست تیم باقی بمانند، احتمال دارد یارمچوک در اواخر تابستان دوباره به صورت قرضی از تیم جدا شود؛ موضوعی که به شکل نهایی ترکیب المپیاکوس بستگی خواهد داشت.