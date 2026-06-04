طارمی: وظیفه تیم ملی شاد کردن مردم است/ سیاست نباید وارد ورزش شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی در گفتگو با شبکه الجزیره قطر اظهار داشت: هر کشوری که می‌خواهد میزبان جام جهانی باشد، باید یک‌سری قواعد و قوانین را رعایت کند. ورزش همیشه از سیاست جدا بوده و باید این اصول حفظ شود. ورزش یعنی احترام، صلح و آرامش و جام جهانی می‌تواند این پیام را به تمام بینندگان در سراسر دنیا منتقل کند.

وی ادامه داد: جام جهانی سه تا چهار میلیارد بیننده دارد و می‌تواند پیام احترام، صلح و آرامش و دوری از جنگ را برای همه مردم دنیا به همراه داشته باشد، نه فقط برای ایران.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به وظیفه بازیکنان در این رقابت‌ها گفت: تیم ملی باید همیشه تمرکز صددرصدی داشته باشد. من قبلاً هم گفته‌ام که وظیفه ما خوشحال کردن مردم با عملکردی است که در زمین مسابقه ارائه می‌دهیم. اتفاقاتی که رخ داده، اتفاقات بد و ناگواری بوده و همه دنیا نیز از آن آگاه هستند. صحبت کردن درباره چنین موضوعاتی کار آسانی است و همه متوجه آن هستند، اما تنها کاری که ما در این شرایط می‌توانیم انجام دهیم، شاد کردن دل مردم است و این بزرگ‌ترین کاری است که از دست ما برمی‌آید.

طارمی در ادامه درباره شرایط شخصی خود عنوان کرد: اگر بخواهم از نگاه شخصی صحبت کنم، من به گونه‌ای هستم که وقتی وارد یک تورنمنت می‌شوم، تمام تمرکزم روی فوتبال است. زندگی‌ام را روی فوتبال گذاشته‌ام و به هیچ موضوع دیگری فکر نمی‌کنم. اجازه نمی‌دهم چیزی وارد ذهنم شود، چون برای رسیدن به موفقیت باید تمرکز کامل داشته باشم.

وی افزود: اگر بخواهم در قالب تیم صحبت کنم، فکر می‌کنم سایر بازیکنان نیز همین طرز فکر را دارند. همه بچه‌ها روی کار خود متمرکز هستند و این تمرکز صددرصدی را می‌توان در رفتار و عملکرد آنها مشاهده کرد. شرایطی که بیرون از اینجا در جریان است، به نظرم تأثیری روی تمرکز بازیکنان نداشته است.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر بر جدایی ورزش از سیاست تأکید کرد و گفت: همان‌طور که گفتم ورزش از سیاست جداست، اما ما از طریق ورزش نشان می‌دهیم که مردمی صلح‌طلب و انسان‌های خوبی هستیم. برخی اتفاقات باعث شده شاید مردم و کشورهای دیگر تصور متفاوتی از ما داشته باشند، اما واقعیت چیز دیگری است.

طارمی در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد من سایر تیم‌های حاضر در جام جهانی نیز باید فرهنگ خود را به نمایش بگذارند و درباره احترام و صلح در دنیا صحبت کنند. پیام فیفا نیز باید همین باشد؛ همان‌طور که همیشه بوده، نباید اجازه داد سیاست وارد ورزش شود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل