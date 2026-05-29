پایان ۹ ساعته مذاکرات نظامی لبنان، آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که مذاکرات نظامی ۹ ساعته لبنان، آمریکا و اسرائیل به پایان رسید.

براساس این گزارش، این مذاکرات در مقر وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) برگزار شد.

این شبکه خبری به نقل از یک منبع رسمی لبنانی گزارش داد که هیئت نظامی مذاکره‌کننده این کشور در نشست برگزارشده در پنتاگون، موفق به دریافت موافقت طرف اسرائیلی با برقراری آتش‌بس واقعی نشد.

به گفته این منبع، هیئت نظامی لبنان در جریان مذاکرات بر ضرورت توقف کامل درگیری‌ها و برقراری آتش‌بس تأکید کرده، اما با مخالفت مکرر طرف اسرائیلی مواجه شده است.

این منبع رسمی لبنانی همچنین اعلام کرد که هیئت اسرائیلی با خروج از اراضی اشغالی لبنان مخالفت کرده و بر «انحلال حزب‌الله» اصرار ورزیده است.

ساعاتی پیش بود که سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل نیز به نقل از منبعی که وی را آگاه خواند، گزارش داد، هیئت اسرائیلی در مذاکرات در پنتاگون، پیشنهاد بیروت برای خروج ارتش تل آویو از لبنان را رد کرده است.

به گفته این منبع که خواست نامش فاش نشود، هیئت رژیم صهیونیستی مدعی شده است که تا زمانی که تهدیدی در لبنان وجود داشته باشد، ارتش تل آویو از آن خارج نخواهد شد.

بیانیه پنتاگون درباره مذاکرات لبنان و اسرائیل: مذاکرات سازنده بود

در حالی که خبرها حکایت از بی نتیجه بودن مذاکرات لبنان و اسرائیل در پنتاگون دارد، وزارت جنگ آمریکا در بیانیه ای مدعی شد که هیئت‌های نظامی لبنان و اسرائیل در مذاکرات پنتاگون گفتگوهای سازنده‌ای داشتند که بر ایجاد چارچوب‌های عملیاتی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای متمرکز بود و نتایج این مذاکرات مستقیما در خدمت مسیر سیاسی به رهبری وزارت امور خارجه آمریکا قرار خواهد گرفت.

پنتاگون در ادامه اعلام کرد: وزارت جنگ آمریکا اهمیت بسیار بالایی برای مشارکت‌های راهبردی اش با ارتش اسرائیل و ارتش لبنان قائل است.

پنتاگون افزود نتایج ملموس حاصل از این مذاکرات به مثابه منبعی مستقیم برای مسیر سیاسی به رهبری وزارت خارجه خواهد بود که جلسات آن هفته آینده از سر گرفته می‌شود.

این وزارتخانه بدون اشاره به حزب الله لبنان اعلام کرد: از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان به گونه‌ای حمایت می‌کند که از گروه‌های مسلح غیردولتی خالی باشد.

پنتاگون اعلام کرد: آمریکا امیدوار است که این نشست ها به زودی برای ادامه کار و در مسیر امنیت از سر گرفته شود.

این وزارتخانه ادعا کرد که دیدار امنیتی میان اسرائیل و لبنان یک اقدام برای تحقق چشم انداز صلح ترامپ در منطقه است.