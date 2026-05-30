محمدبیگی: مجلس باید به «نهاد پیشران امیدآفرینی» تبدیل شود

فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم اظهار کرد: انتظار رهبر معظم انقلاب از مجلس، مجلسی پر از کار، تلاش، زحمت، حرکت به سمت آرمانهای انقلاب اسلامی و شنیدن حرفهای مردم است و همه این مؤلفهها باید در عملکرد مجلس تحقق پیدا کند.
وی افزود: مقام معظم رهبری در پیام خود به موضوعات مهم اقتصادی و معیشتی اشاره و تأکید کردند که مجلس به عنوان رکن قانونگذاری کشور باید حتی در شرایط سخت نیز فعالیتهای تقنینی و نظارتی خود را با قدرت ادامه دهد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بر همافزایی با دولت، نوسازی کشور، بازسازی مناطق آسیبدیده، حل مشکلات معیشتی و مسائل اقتصادی تأکید داشتند و این موارد باید در تمامی کمیسیونهای تخصصی مجلس عملیاتی شود.
وی ادامه داد: برای تحقق این رهنمودها، باید نخستین پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس دوازدهم به یک منشور عملیاتی تبدیل شود تا مسیر حرکت مجلس در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست داخلی، دیپلماسی پارلمانی و مسائل بینالمللی مشخص شود.
محمدبیگی تصریح کرد: از شب گذشته تقسیمبندیهایی در حوزههای مختلف انجام دادهایم و تلاش داریم متناسب با مسائل مردم، از جمله کاهش هزینههای درمان، کاهش قیمت دارو، افزایش خدمات حوزه سلامت و بهبود وضعیت معیشتی مردم برنامهریزی کنیم.
وی با تأکید بر حفظ استقلال قوه مقننه گفت: رهبر معظم انقلاب تصریح کردند که مجلس باید در عین حفظ استقلال خود، تمام ظرفیتش را برای کمک به دولت و سایر دستگاهها در مسیر نوسازی کشور به کار گیرد و این نگاه بسیار مهمی است.
نباید نگاه تضعیف دولت، مجلس یا قوه قضائیه در کشور شکل بگیرد
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از عوامل مانایی جمهوری اسلامی وجود سه قوه مستقل و در عین حال همافزا است و نباید نگاه تضعیف دولت، مجلس یا قوه قضائیه در کشور شکل بگیرد.
وی با اشاره به موضوع محرومیتزدایی عنوان کرد: محرومیتزدایی صرفاً اقتصادی نیست و باید به صورت همهجانبه دنبال شود. همچنین هر کمیسیون مجلس باید برای اصلاح برنامه هفتم توسعه و تحقق اهداف مورد نظر رهبر معظم انقلاب، کمیتههای تخصصی تشکیل دهد.
محمدبیگی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود بر مبارزه با فساد، پرهیز از منافع جناحی، حفظ وحدت و انسجام ملی و رعایت تقوای سیاسی تأکید کردند و این موارد باید به راهبرد عملی مجلس تبدیل شود.
وی افزود: مجلس باید از اختلافات سیاسی بیثمر دوری کند و رسانهها نیز در این مسیر به نمایندگان کمک کنند تا مسائل و مطالبات مردم دچار مصادرههای جناحی و سیاسی نشود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان وظیفه دارند مطالبات مردم را بشنوند، اولویتبندی کنند و بدون سوگیری سیاسی و جناحی، آنها را به دولت منتقل کنند و در کنار دولت برای حل مشکلات کشور تلاش کنند.
وی ادامه داد: مجلس باید با قانونگذاری صحیح، دست دولت را در مذاکرات و تعاملات بینالمللی پر کند تا دولتمردان بتوانند با پشتوانه قانونی و قدرت بیشتری از منافع ملت ایران دفاع کنند.
حمایت از دولت به معنای چشمپوشی از ضعفها نیست
محمدبیگی تأکید کرد: حمایت از دولت به معنای چشمپوشی از ضعفها نیست بلکه مجلس وظیفه دارد با ابزارهای نظارتی مانند تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و در صورت لزوم استیضاح، به وظایف قانونی خود عمل کند اما این اقدامات باید در چارچوب منافع ملی و با حفظ انسجام کشور انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت تقویت قوه قضائیه گفت: وقتی سخن از فسادستیزی به میان میآید، نمیتوان قوه قضائیه را تضعیف کرد. برخوردهای دستگاه قضائی با مفسدان اقتصادی، متجاوزان به حقوق مردم و عوامل وابسته به دشمن قابل تقدیر است و باید این روند تقویت شود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز چرخه قانونگذاری، اجرا و نظارت در کشور وجود دارد اما باید تقویت شود؛ مجلس قانون وضع میکند، دولت اجرا میکند و قوه قضائیه نیز با تخلفات، فساد و ترک فعل برخورد میکند.
وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که اختلافات میان دستگاهها نباید به سطح جامعه کشیده شود بلکه باید در چارچوب تعامل و گفتوگو حل شود و همه قوا موظف هستند سخنان و دغدغههای نمایندگان مردم را بشنوند.
محمدبیگی اظهار کرد: مجلس باید بر اساس مسیر با ثبات و چشمانداز روشن آینده حرکت کند و نمایندگان با نطقها و مصوبات خود، مجلس را به نهادی امیدآفرین تبدیل کنند.
امیدآفرینی در حرکت به سمت عدالت اجتماعی معنا پیدا میکند
وی افزود: امیدآفرینی فقط در شعار نیست بلکه در تدوین قوانین کارآمد، ساماندهی فضای مجازی، مبارزه با فساد، توجه به جوانان، بانوان، کودکان و نوجوانان و حرکت به سمت عدالت اجتماعی معنا پیدا میکند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مصادیق امیدآفرینی، تحقق عدالت در پرداختها و حمایت از اقشار مختلف جامعه است و مجلس بارها این مسائل را با دولت مطرح کرده است.
وی تصریح کرد: احترام عملی به مجلس، اجرای کامل قوانین مصوب است و همه دستگاهها باید به مصوبات مجلس شورای اسلامی پایبند باشند.
محمدبیگی در پایان گفت: مجلس باید در تراز ملت ایران عمل کند، صدای مردم باشد و با همدلی و همکاری میان قوا، مسیر پیشرفت، عدالت و امید را در کشور تقویت کند.
نظر شما