کاهش دما در ۴۸ ساعت آینده؛ وزش باد و گردوخاک مهمان استان مرکزی

رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، امروز شنبه وزش باد شدید و گردوخاک پدیده غالب در استان مرکزی خواهد بود.

وی افزود: آسمان استان مرکزی در این مدت قسمتی ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و در پاره‌ای نقاط نیز احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: همچنین با افزایش سرعت وزش باد در مناطق بیابانی عراق و سوریه، احتمال شکل‌گیری و انتقال گردوخاک به کشور و این استان وجود دارد و در نتیجه کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

مرادی با بیان اینکه دمای هوا طی ۴۸ ساعت آینده در استان مرکزی روند کاهشی دارد، افزود: برای روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز وزش باد و گردوخاک با شدت کمتر در مناطق مستعد این استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود.