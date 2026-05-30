  1. استانها
  2. مازندران
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۱

آتش‌سوزی جنگل کلرد مهار شد؛ کشف چوب قاچاق در بابل

آتش‌سوزی جنگل کلرد مهار شد؛ کشف چوب قاچاق در بابل

ساری- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری از مهار آتش‌سوزی عرصه جنگلی کلرد بدون خسارت عمده خبر داد.

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های استان اظهار کرد: حوالی ظهر روز جمعه هشتم خرداد ماه، گزارشی مبنی بر وقوع حریق در بخشی از عرصه‌های ملی حاشیه محور هراز، محدوده منطقه کلرد شهرستان آمل دریافت شد.

باقری افزود: بلافاصله مأموران سرجنگلبانی امامزاده عبدالله و عوامل حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به همراه نیروهای مردمی در محل حاضر شده و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه اطفای کامل این حریق با تلاش مستمر نیروهای امدادی صورت گرفت، خاطرنشان کرد: با اقدام به موقع از گسترش آتش‌سوزی به دیگر مناطق جنگلی جلوگیری به عمل آمد و حادثه بدون خسارت عمده مهار شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران همچنین از کشف یک تن چوب جنگلی قاچاق در منطقه بندپی شرقی شهرستان بابل خبر داد و گفت: در گشت و سرکشی مشترک شبانه فرمانده یگان حفاظت و سپاه بخش و بازدید سرزده از کارگاه‌ها و دپوهای چوب، این محموله قاچاق کشف و ضبط شد.

باقری تصریح کرد: چوب‌آلات قاچاق به سرجنگلبانی منتقل شده و صاحب دپو برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی احضار شده است.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک شامل آتش‌سوزی یا قاچاق چوب، مراتب را سریعاً به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

کد مطلب 6844289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها