توقیف یک دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق در نکا

علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات حفاظتی در عرصههای جنگلی استان اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی استخرپشت در جریان گشت و کنترل محورهای جنگلی منطقه هزارجریب نکا، یک دستگاه خودروی سواری حامل چوب قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.
وی افزود: پس از بازرسی خودرو، محموله چوب جنگلی کشف و با هماهنگی یگان حفاظت منابع طبیعی نکا، سرجنگلبان آبلو و نیروهای حفاظتی شرکت نکاچوب، خودرو و محموله برای طی مراحل قانونی به پارکینگ سرجنگلبانی آبلو در زرندین منتقل شد.
باقری با بیان اینکه متخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شده است، تأکید کرد: برخورد با قاچاق چوب و صیانت از سرمایههای طبیعی استان با جدیت ادامه دارد و گشتهای حفاظتی به صورت مستمر در مناطق جنگلی انجام میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران–ساری در ادامه از اجرای برنامههای حفاظتی برای حفظ گونههای ارزشمند جنگلی خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات محلولپاشی و سمپاشی در ۱۵۰ هکتار از رویشگاههای شمشاد هیرکانی استان با هدف مقابله با آفات و جلوگیری از گسترش خسارت اجرا شده است.
وی افزود: حفاظت از جنگلهای هیرکانی نیازمند مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه، پایش مستمر و مقابله با تخلفات است و ادارهکل منابع طبیعی با بهرهگیری از توان نیروهای حفاظتی، اجرای این برنامهها را در سطح استان ادامه خواهد داد.
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