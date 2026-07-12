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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

توقیف یک دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق در نکا

توقیف یک دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق در نکا

ساری- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران–ساری از توقیف یک دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق در نکا خبر داد.

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات حفاظتی در عرصه‌های جنگلی استان اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی استخرپشت در جریان گشت و کنترل محورهای جنگلی منطقه هزارجریب نکا، یک دستگاه خودروی سواری حامل چوب قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: پس از بازرسی خودرو، محموله چوب جنگلی کشف و با هماهنگی یگان حفاظت منابع طبیعی نکا، سرجنگلبان آبلو و نیروهای حفاظتی شرکت نکاچوب، خودرو و محموله برای طی مراحل قانونی به پارکینگ سرجنگلبانی آبلو در زرندین منتقل شد.

باقری با بیان اینکه متخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شده است، تأکید کرد: برخورد با قاچاق چوب و صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان با جدیت ادامه دارد و گشت‌های حفاظتی به صورت مستمر در مناطق جنگلی انجام می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران–ساری در ادامه از اجرای برنامه‌های حفاظتی برای حفظ گونه‌های ارزشمند جنگلی خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در ۱۵۰ هکتار از رویشگاه‌های شمشاد هیرکانی استان با هدف مقابله با آفات و جلوگیری از گسترش خسارت اجرا شده است.

وی افزود: حفاظت از جنگل‌های هیرکانی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، پایش مستمر و مقابله با تخلفات است و اداره‌کل منابع طبیعی با بهره‌گیری از توان نیروهای حفاظتی، اجرای این برنامه‌ها را در سطح استان ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6885830

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