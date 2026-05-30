برگزاری مراسم سی و هفتمین سالگرد عروج امام خمینی(ره) در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی(ره) در سراسر استان گیلان خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

مراسم سی و هفتمین سالگرد عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) همزمان با عید سعید غدیر خم به یاد قائد شهید امت اسلامی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و به‌منظور تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (دامت برکاته) با حضور گسترده و پرشور مردم انقلابی و ولایت‌مدار گیلان در سراسر استان برگزار می‌شود.

مراسم محوری سی و هفتمین سالگرد عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)، ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۱۴۰۵/۳/۱۴ با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی (رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا) و ستایشگری حاج محمود تاری در مصلای امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار می‌گردد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از عموم مردم بصیر، قدرشناس و همیشه در صحنه استان دعوت می‌نماید تا با حضور گسترده و پرشور خود در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه)، ضمن تجدید میثاق با امامین انقلاب اسلامی و بیعت با مقام معظم رهبری آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، یک بار دیگر پایبندی خود به آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی و عشق به ایران اسلامی را به نمایش بگذارند و برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات فرزندان غیور سردار جنگل بیفزایند.