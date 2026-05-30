۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۱

شوکای نجات یافته در سیاهرود رودبار رهاسازی شد

رودبار- یک رأس شوکای گرفتار در فنس‌های اطراف روستای گردویشه، پس از نجات و بررسی وضعیت سلامت با موفقیت در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظت‌ شده سیاهرود شهرستان رودبار رهاسازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی نزدیک شدن یک رأس شوکا به محدوده مسکونی و گرفتار شدن آن در فنس‌های اطراف روستای گردویشه، با هوشیاری، دلسوزی و همکاری به‌موقع اهالی این روستا، حیوان از وضعیت نامناسب خارج شد و برای بررسی‌های تخصصی، مراقبت و مداوا در اختیار اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان رودبار قرار گرفت.

پس از انجام معاینات لازم و اطمینان از سلامت کامل این گونه ارزشمند حیات‌وحش، شوکا با رعایت کامل ضوابط ایمنی و حفاظتی، در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظت‌شده سیاهرود رهاسازی شد.

«علی فرهی تکرمی» رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان رودبار، ضمن قدردانی از همراهی و حساسیت مسئولانه مردم روستای گردویشه اظهار داشت:از اهالی شریف این روستا که با احساس مسئولیت، دلسوزی و همکاری به‌موقع، نقش مؤثری در نجات این شوکای ارزشمند ایفا کردند، صمیمانه تشکر می‌کنیم. این اقدام شایسته نشان می‌دهد مشارکت مردمی، مهم‌ترین و مؤثرترین پشتوانه برای حفاظت از حیات‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه رودبار در تنوع زیستی استان گیلان افزود:شهرستان رودبار با وجود آن‌که حدود یک‌پنجم مساحت استان را دربر می‌گیرد، نزدیک به نیمی از آن تحت پوشش مناطق چهارگانه و تحت مدیریت محیط‌زیست قرار دارد و زیستگاه گونه‌های شاخص و ارزشمندی همچون سوسن چلچراغ، پلنگ ایرانی، مرال، شوکا، کل و بز و خرس قهوه‌ای است؛ ازاین‌رو حفاظت از این سرمایه‌های طبیعی بدون همراهی و مشارکت مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان رودبار در پایان خاطرنشان کرد:نجات و رهاسازی این شوکا، تنها یک اقدام حفاظتی نیست، بلکه نمادی روشن از پیوند مسئولانه انسان و طبیعت است. هرجا مردم در کنار محیط‌بانان بایستند، امید به تداوم حیات گونه‌های ارزشمند و حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت بیش از پیش تقویت می‌شود.

کد مطلب 6844331

