شوکای نجات یافته در سیاهرود رودبار رهاسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی نزدیک شدن یک رأس شوکا به محدوده مسکونی و گرفتار شدن آن در فنسهای اطراف روستای گردویشه، با هوشیاری، دلسوزی و همکاری بهموقع اهالی این روستا، حیوان از وضعیت نامناسب خارج شد و برای بررسیهای تخصصی، مراقبت و مداوا در اختیار اداره حفاظت محیطزیست شهرستان رودبار قرار گرفت.
پس از انجام معاینات لازم و اطمینان از سلامت کامل این گونه ارزشمند حیاتوحش، شوکا با رعایت کامل ضوابط ایمنی و حفاظتی، در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظتشده سیاهرود رهاسازی شد.
«علی فرهی تکرمی» رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان رودبار، ضمن قدردانی از همراهی و حساسیت مسئولانه مردم روستای گردویشه اظهار داشت:از اهالی شریف این روستا که با احساس مسئولیت، دلسوزی و همکاری بهموقع، نقش مؤثری در نجات این شوکای ارزشمند ایفا کردند، صمیمانه تشکر میکنیم. این اقدام شایسته نشان میدهد مشارکت مردمی، مهمترین و مؤثرترین پشتوانه برای حفاظت از حیاتوحش و زیستگاههای طبیعی است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه رودبار در تنوع زیستی استان گیلان افزود:شهرستان رودبار با وجود آنکه حدود یکپنجم مساحت استان را دربر میگیرد، نزدیک به نیمی از آن تحت پوشش مناطق چهارگانه و تحت مدیریت محیطزیست قرار دارد و زیستگاه گونههای شاخص و ارزشمندی همچون سوسن چلچراغ، پلنگ ایرانی، مرال، شوکا، کل و بز و خرس قهوهای است؛ ازاینرو حفاظت از این سرمایههای طبیعی بدون همراهی و مشارکت مردم امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان رودبار در پایان خاطرنشان کرد:نجات و رهاسازی این شوکا، تنها یک اقدام حفاظتی نیست، بلکه نمادی روشن از پیوند مسئولانه انسان و طبیعت است. هرجا مردم در کنار محیطبانان بایستند، امید به تداوم حیات گونههای ارزشمند و حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت بیش از پیش تقویت میشود.
