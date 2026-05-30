مقدمات برگزاری جلسات رسمی صحن مجلس در دست پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: مقدمات برگزاری جلسات صحن به صورت رسمی و مقتضی در دست پیگیری است و به محض نهایی شدن، اطلاعرسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: با رسمی شدن جلسات صحن، چرخه قانونگذاری به روال عادی خود باز میگردد و نمایندگان علاوه بر جلسات کمیسیونها و نشستهای نظارتی جاری، فعالیت خود در صحن رسمی را نیز از سر میگیرند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا نهایی شدن این موضوع، جلسات صحن غیر رسمی مجلس به صورت وبیناری (برخط) برگزار میشود. بر این اساس، فردا (یکشنبه ۱۰خرداد ماه) نیز جلسه صحن به همین شیوه و با حضور نمایندگان و یکی از وزرای دولت برگزار میشود.
