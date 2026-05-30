۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

مقدمات برگزاری جلسات رسمی صحن مجلس در دست پیگیری است

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از پیگیری‌های لازم برای برگزاری جلسات رسمی صحن خبر داد و اعلام کرد که به محض نهایی شدن این موضوع، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: مقدمات برگزاری جلسات صحن به صورت رسمی و مقتضی در دست پیگیری است و به محض نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ادامه داد: با رسمی شدن جلسات صحن، چرخه قانونگذاری به روال عادی خود باز می‌گردد و نمایندگان علاوه بر جلسات کمیسیون‌ها و نشست‌های نظارتی جاری، فعالیت خود در صحن رسمی را نیز از سر می‌گیرند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا نهایی شدن این موضوع، جلسات صحن غیر رسمی مجلس به صورت وبیناری (برخط) برگزار می‌شود. بر این اساس، فردا (یکشنبه ۱۰خرداد ماه) نیز جلسه صحن به همین شیوه و با حضور نمایندگان و یکی از وزرای دولت برگزار می‌شود.

کد مطلب 6844394
زهرا علیدادی

