چرا ترامپ، مذاکره با ایران را به توافق ابراهیم گره زد؟

عبدالرحیم انصاری در گفتگو با مهر، با اشاره به اظهارات ترامپ مبنی بر پیوستن کشورهای عربی به توافق ابراهیم، اظهار کرد: واقعیت میدان با توییت ها و رجزخوانی‌های ترامپ متفاوت است؛ آمریکا و اسرائیل با محاسبات غلط وارد جنگ با ایران شدند و انتظار سقوط جمهوری اسلامی را داشتند. این اتفاق نه تنها نیفتاد که صحنه جنگ به یک باتلاق عمیق برای ایالات متحده تبدیل شد؛ از استیصال به آتش بس روی آوردند؛ و چون آتش بس گذشت زمان بود و گذشت زمان معادل با فروپاشی اقتصاد جهانی، به محاصره دریایی روی آوردند؛ برآوردشان از پایان تاب آوری ایران کمتر از سه هفته بود؛ این نقض شد، و ایران با تاب آوری بی نظیر خود کارت محاصره آمریکا را نیز سوزاند.



وی ادامه داد: قاعدتا حالا دوباره باید به جنگ برگردند، اگر که نمیخواهند تسلیم خواسته های ایران شوند؛ اما جنگ تکرار همان چرخه باطل است؛ بنابراین با توجه به اینکه ایران اهرم تنگه هرمز را با قدرت به کار گرفته و در نتیجه اقتصاد جهانی دچار آشوب و تلاطم گشته، ترامپ به شدت به یک خروج آبرومندانه از این مخمصه نیازمند است. خروج از این مخمصه اما مشکل ترامپ است، مشکل نتانیاهو نیست، و از آنجا که ترامپ علاوه بر اینکه رئیس جمهور آمریکا است، آدم لابی صهیونیسم هم هست، خروج از مخمصه با توافقی که امنیت اسرائیل را تامین نکند، چندان برایش ممکن نیست لذا مجبور است بین خواسته های ملت آمریکا و لابی صهیونیسم یک توازن ایجاد کند.



کارشناس مسائل بین الملل گفت:در واقع تکلیف ترامپ با جنگ روشن است؛ نمیتواند ادامه دهد و باید به هر طریق ممکن از آن خارج شود، اما با اهرم پر فشار صهیونیست ها روبرو است که باید برای خروج از این مخمصه آنها را نیز راضی کند.



انصاری تصریح کرد: از طرفی، ترامپ این روزها با درخواست های مکرر اعراب برای پایان جنگ نیز روبرو است؛ آنها بارها با ترامپ تماس گرفته و گفته اند ادامه جنگ کشورهای ما را با دردسرهای بزرگی مواجه کرده است. کشورهایی مانند کویت، قطر و عربستان سعودی در صدر این لیست قرار دارند. ترامپ که این دستپاچگی اعراب را دیده به این فکر افتاده تا از آنها امتیاز بگیرد و به اسرائیل بدهد تا صهیونیست ها نیز به پایان جنگ رضایت بدهند. یکی از مهمترین آرزوهای های صهیونیست ها در سالهای اخیر به نتیجه رسیدن پیمان ابراهیم، یا همان عادی سازی روابط با اعراب بوده است. پیمانی که تا کنون فقط امارات و بحرین تن به حقارت آن داده اند و کشوری مانند عربستان، بطور غیر رسمی امضای چنین پیمانی را به پذیرش حق حاکمیت فلسطین و ساختار دو دولتی در سرزمین های اشغالی مشروط کرده بود.



وی عنوان کرد: ترامپ که حالا دستپاچگی اعراب را میبیند و با درخواست های مکرر آنها برای توقف جنگ مواجه است، میخواهد زرنگی کند و بابت جنگی که خود بازنده آن است، از اعراب قول پرداخت غرامت های ایران، و امضای پیمان ابراهیم را بگیرد و به نتانیاهو هدیه نماید تا شاید صهیونیست ها به خروج وی از جنگ رضایت دهند. اگر اعراب با لطایف الحیل بتوانند از این خواسته ترامپ در کوتاه مدت شانه خالی کنند، آمریکا بالاخره مجبور خواهد شد جنگ را به پایان برساند، بدون اینکه پیمان ابراهیم را به آنها تحمیل نماید، اما چنانچه تن به این خفت دهند، هم در جنگ در طرف بازنده بوده اند، و هم با عادی سازی روابطشان با اسرائیل نفرت جوامع عربی نسبت به خود را برانگیخته اند.



کارشناس مسائل بین الملل بیان کرد: از همین رویکرد ترامپ میشود فهمید علیرغم مواضع مغرورانه و تهاجمی اش در رسانه ها، تا چه اندازه به توافق نیازمند است و میکوشد به هر شکل ممکن از مخمصه ای که در آن گرفتار شده خارج شود.