به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتبال انتخابی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در رده سنی جوانان قرار است از تاریخ ۳ تا ۱۵ شهریور به میزبانی کشور ویتنام برگزار شود. مراسم قرعه‌کشی مرحله گروهی این رقابت‌ها روز پنج‌شنبه ۷ خرداد در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد و طی آن، تیم فوتبال جوانان ایران رقبای خود در مرحله گروهی را شناخت.

بر اساس این قرعه‌کشی، تیم ملی فوتبال جوانان ایران در گروه C قرار گرفته و باید با تیم‌های ملی ویتنام، فلسطین و کره شمالی رقابت کند؛ گروهی که با توجه به حضور تیم میزبان گروه (ویتنام) و همچنین کره شمالی، می‌تواند یکی از گروه‌های نسبتاً چالش‌برانگیز برای نماینده ایران محسوب شود و مسیر صعود را تا حدی دشوار کند.

تیم جوانان ایران در شرایطی حریفان خود را در این مرحله شناخت که همچنان بدون سرمربی به کار خود ادامه می‌دهد. این موضوع در فاصله حدود سه ماه تا آغاز رقابت‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی فدراسیون فوتبال تبدیل شده است؛ چرا که فرصت آماده‌سازی محدود است و هرگونه تأخیر در انتخاب کادر فنی می‌تواند روند هماهنگی و برنامه‌ریزی تیم را با مشکل مواجه کند.

در حال حاضر، فدراسیون فوتبال در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای انتخاب سرمربی جدید است، اما هنوز نام نهایی به صورت رسمی اعلام نشده است. همین مسئله باعث شده وضعیت نیمکت تیم جوانان در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد و مشخص نباشد چه کسی هدایت این تیم را در مسیر آماده‌سازی تا آغاز مسابقات بر عهده خواهد گرفت.

در همین راستا، حسین عبدی که پیش‌تر هدایت تیم ملی جوانان را بر عهده داشت و سپس به عنوان سرمربی تیم ملی امید منصوب شد، پیش از پایان همکاری خود با تیم جوانان، فهرستی متشکل از ۵۰ بازیکن منتخب را برای این تیم آماده کرده بود. این لیست می‌تواند به عنوان یک بانک اولیه بازیکنان در اختیار کادر فنی جدید قرار گیرد و روند شناسایی و دعوت از بازیکنان را برای اردوهای آماده‌سازی تسهیل کند.

با این حال همچنان تکلیف نیمکت تیم ملی جوانان ایران مشخص نشده و باید دید فدراسیون فوتبال در روزها و هفته‌های آینده چه تصمیمی برای انتخاب سرمربی جدید اتخاذ خواهد کرد؛ تصمیمی که می‌تواند نقش مهمی در کیفیت آماده‌سازی این تیم برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ ایفا کند.

لازم به ذکر است که مسابقات جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ دی ماه به میزبانی چین برگزار خواهد شد.