حدادی فر سرمربی تیم فوتبال جوانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی تارقلیزاده رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال درباره روند انتخاب سرمربی جدید تیم ملی جوانان گفت: پس از حضور حسین عبدی در تیم ملی امید، با پیشنهاد کمیته فنی و تایید هیات رئیسه، قاسم حدادیفر به عنوان سرمربی جدید تیم ملی جوانان انتخاب شد. تصمیم نهایی برای انتخاب او با رأی و تأیید این مجموعه اتخاذ شد.
وی افزود: از کمیته فنی خواسته شده بود مربیان فعال در لیگ برتر، لیگ دسته اول با سایر نفراتی که مدرک A یا پرولایسنس دارند لیست کنیم. مطابق سیستم AFC در حال حاضر ۱۳۸۰ نفر از مربیان ما این مدارک را در اختیار دارند. با بررسی گزینههای مختلف دارای رزومه، در نهایت قاسم حدادیفر که تجربه سرمربیگری ذوب آهن، تجربه بازی برای تیمهای ملی و باشگاهی در سطوح بالای بینالمللی و ملی را دارد به عنوان سرمربی جدید تیم جوانان انتخاب شد.
رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون اضافه کرد: در جلسه هیات رئیسه تاکید بر این بود دستیاران قوی را برای حدادیفر انتخاب کنیم تا تیم با قدرت در رقابتهای مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۰ سال شرکت کند. تیم ما قرار است از ۳ تا ۱۵ شهریور، در گروه C انتخابی جام ملتها که با حضور ایران، ویتنام و کره شمالی در ویتنام شرکت کند حاضر شود.
تارقلیزاده با اشاره به برنامههای فدراسیون در بخش پایه گفت: طبق آسیبشناسی صورت گرفته یکی از دلایل ناکامی تیمهای نوجوانان ما در ۲ سال گذشته این بود که به دلایل مختلف از جمله شرایط ناشی از کرونا، از سال ۱۳۹۷ دیگر تیم ملی نونهالان نداشتیم. برهمین اساس مصطفی قنبرپور به عنوان سرمربی تیم نونهالان و مدیر تیمهای رده انتخاب شود. ممکن است در هر سه رده زیر ۱۳، ۱۴ و ۱۵ سال تیم داشته باشیم.
وی ادامه داد: برای برنامهریزی آینده فوتبال ایران حتما به تیم نونهالان نیاز داریم. با تایید هیات رئیسه این تصمیم اتخاذ شد. امروز هم جلسهای در این خصوص با نفراتی که تجربه حضور در این رده را داشتند برگزار کردیم تا با خرد جمعی برای آینده برنامهریزی کنیم. قرار است برنامهای چهار ساله برای ۱۷ رده سنی کشور ارائه داده و طبق همان کار را پیش میبریم.
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