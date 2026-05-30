تاج: نگاه فدراسیون به تیم امید برای ۲۰۳۰ است/ ارزیابی از عبدی مثبت است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراسیون در مراسم استقبال از احمد دنیامالی وزیر ورزش در بازدید از تمرین تیم ملی امید گفت: انتخاب حسین عبدی، جریانی را طی کرد. این کار را از دیرباز شروع کردیم و در نوجوانان‌ با او نتایج خوبی گرفتیم. ارزیابی خودمان از این حرکت مثبت است و پس از آن عبدی به تیم ملی جوانان و امید آمد.

رئیس فدراسیون افزود: نگاه ما به جام جهانی ۲۰۳۰ است. نفرات همین تیم، شاکله تیم ملی در آن جام را تشکیل می‌دهند. برخی کشورهای دیگر آسیایی مثل کره جنوبی هم این شیوه را انجام می‌دهند و در دنیا نیز کاری که فدراسیون پیگیری می‌کند، مرسوم است. به این تیم خیلی امیدوارم و حضور شما هم در محل تمرین کار بسیار خوبی است که نشان می‌دهد دولت و حاکمیت به مقوله بازیکن‌سازی که فدراسیون شروع کرده اهمیت می‌دهند.

او در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدهای فراوان آقای دنیامالی، حمایت های همه جانبه از تیم ملی امید را آغاز کردیم چون کاملا معتقدم این تیم می تواند موفق شود. پرواز چارتر برای این تیم جهت اردوی تدارکاتی گرفتیم تا تمام تیم بدانند چقدر مهم هستند و همه جوره به آنها فکر می کنیم.