به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، قاسم حدادی‌فر درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال جوانان ایران پیش از آغاز مرحله سوم اردوهای آماده‌سازی برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا، اظهار داشت: در مرحله قبلی، اردوی پنج‌روزه خوبی را در اصفهان برگزار کردیم که به همین دلیل باید از زحمات هیات فوتبال اصفهان و علی طاهری، ریاست این هیات برای فراهم کردن مقدمات این اردو تشکر کنم. امکانات بسیار خوبی در اختیار تیم ملی جوانان قرار گرفت و همچنین از باشگاه ذوب‌آهن که نهایت همکاری را با ما داشت، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: تمرکز ما در اردوی اصفهان بر ارزیابی بیشتر بازیکنان بود و از نظر تمرینی نیز فشار مناسبی به آنها وارد کردیم. در روز پایانی اردو هم یک بازی دوستانه با سپاهان، قهرمان لیگ برتر زیر ۱۸ سال، برگزار کردیم و خوشبختانه به بسیاری از اهداف مدنظر خود در این اردو رسیدیم.

سرمربی تیم جوانان تأکید کرد: به‌تدریج خود را برای مسابقات مقدماتی آماده‌تر می‌کنیم، اما همچنان مهم‌ترین چالش ما زمان است. فرصت محدودی تا آغاز این رقابت‌ها داریم و باید با انتخاب‌های درست، تیم قدرتمندی را برای تقابل با کره‌شمالی، فلسطین و ویتنام آماده کنیم.

حدادی‌فر اضافه کرد: هرچه جلوتر می‌رویم، کیفیت بازیکنان ما بهتر می‌شود، زیرا بسیاری از آنها سه تا چهار ماه تمرین و بازی رسمی نداشتند. اکنون به‌ مرور به شرایط مسابقه بازمی‌گردند و کیفیت‌شان نسبت به اردوی نخست بسیار بهتر شده است. بازیکنان خوبی در اختیار داریم، اما بیش از هر چیز نیازمند بازی‌های بین‌المللی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان باید تجربه حضور در بازی‌های ملی و میادین بزرگ را کسب کنند تا برای مسابقات رسمی به آمادگی مطلوب برسند. در چنین دیدارهایی می‌توانیم تجربه نفرات‌مان را افزایش داده و شرایط مسابقات رسمی را برای آنها شبیه‌سازی کنیم. امیدوارم با تلاش‌هایی که فدراسیون فوتبال انجام می‌دهد، در کمتر از دو ماه باقی‌مانده این اتفاق رقم بخورد.

سرمربی تیم جوانان درباره اردوی این تیم در ترکیه نیز گفت: خوشبختانه با تمهیداتی که فدراسیون فوتبال در نظر گرفته، از روز پنجشنبه دو تیم ملی جوانان و امید در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود عازم ترکیه می‌شوند. باید از زحمات ریاست محترم فدراسیون و همکارانشان بابت برگزاری این اردو تشکر ویژه‌ای داشته باشم، زیرا یکی از مهم‌ترین مراحل آماده‌سازی تیم ما همین اردوی ترکیه است.

حدادی‌فر ادامه داد: برای این اردو سه بازی تدارکاتی خوب پیش‌بینی کرده‌ایم که بدون شک از نظر فنی، ذهنی و روانی کمک زیادی به ما خواهد کرد. امیدوارم اردوی موفقی را پشت سر بگذاریم. قصد داریم در این اردو هم روی مسائل بدنی کار کنیم و هم برنامه‌های تاکتیکی را دنبال کنیم تا در نهایت به خروجی مطلوب برسیم.

وی با اشاره به فهرست نفرات اعزامی به ترکیه، خاطرنشان کرد: برای این اردو با ۲۷ بازیکن راهی ترکیه می‌شویم. ضمن قدردانی از باشگاه‌هایی که در این مدت نهایت همکاری را با تیم ملی جوانان داشتند، انتظار داشتیم یک یا دو باشگاه نیز نگاه ملی‌تری به این تیم داشته باشند و اجازه حضور بازیکنان کلیدی ما را در اردو صادر کنند. شرایط آماده‌سازی پیش‌فصل باشگاه‌ها را درک می‌کنم، اما ای کاش به این موضوع هم توجه می‌کردند که تیم ملی جوانان کمتر از دو ماه تا آغاز مسابقات، فرصت دارد.

سرمربی تیم جوانان توضیح داد: همکاری‌نکردن برخی باشگاه‌ها باعث شد فهرست خود را برای اردوی ترکیه تغییر دهیم؛ موضوعی که اصلاً مطلوب نیست. امیدوارم در ادامه، با تمهیداتی که فدراسیون فوتبال در نظر می‌گیرد، شاهد همکاری بیشتری از سوی باشگاه‌ها باشیم، زیرا فرصت بسیار محدودی برای آماده‌سازی تیم باقی مانده است.

حدادی‌فر در پایان تصریح کرد: با وجود این مسائل، ما وظیفه داریم برای بالا رفتن پرچم ایران و شادی مردم‌مان بیش از همیشه تلاش کنیم. بارها در جریان اردوها به شاگردانم تأکید کرده‌ام که از همین حالا باید خود را در جام جهانی ببینند و برای رسیدن به این هدف تمرین و تلاش کنند. به همین دلیل، با وجود برخی دلخوری‌ها از باشگاه‌هایی که با ما همکاری نکردند، هیچ چیز نباید مانع سخت‌کوشی ما شود یا ما را از مسیری که برای خود ترسیم کرده‌ایم، منحرف کند.