توقیف ۵۸ دستگاه خودرو شوتی در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزائی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: در اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی، طی ۷۲ ساعت گذشته مأموران پلیس چابهار موفق شدند تعداد ۵۸ دستگاه خودرو و ۲۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف را شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: این وسایل نقلیه با نصب تجهیزات و انجام دستکاری‌های غیرمتعارف، ایجاد صدای ناهنجار، انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز، موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان شده بودند که برابر قانون توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی تأکید کرد: تأمین آرامش و امنیت مردم در اولویت پلیس قرار دارد و مأموران انتظامی با جدیت در این مسیر ایستادگی خواهند کرد.