به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری بعدازظهر شنبه، در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به اهمیت طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: مسکن صرفاً یک موضوع عمرانی نیست، بلکه یکی از مؤلفههای مهم ثبات اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی، تحکیم بنیان خانواده، حمایت از جوانی جمعیت و تحقق عدالت فضایی در جامعه به شمار میرود.
وی افزود: در چارچوب نهضت ملی مسکن به عنوان مهمترین برنامه دولت در حوزه مسکن، تحقق اهداف نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاههای اجرایی و اعضای شورای مسکن استان است.
قادری با بیان اینکه در استان اقدامات متعددی در این حوزه انجام شده است، گفت: شناسایی متقاضیان، تأمین و الحاق اراضی، آمادهسازی زمینها، تعریف پروژهها، اتصال به شبکه بانکی و آغاز عملیات ساخت به صورت مستمر در حال انجام است و باید این روند به شکل پیوسته در جلسات شورای مسکن پیگیری شود.
وی با ارائه آماری از وضعیت ثبتنامها در استان اظهار کرد: تاکنون ۲۰۸ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۵۷ هزار خانوار تأیید نهایی شدهاند.
وی یادآور شد: همچنین برای حدود ۲۳ هزار واحد تخصیص پروژه انجام شده که معادل بخش قابل توجهی از برنامه گام اول استان است.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: بررسیها نشان میدهد استقبال از این طرح در استان بالا بوده و فاصله قابل توجهی میان تقاضا و ظرفیت تولید وجود دارد، بنابراین لازم است برنامهریزیها متناسب با این حجم تقاضا تقویت شود.
قادری با اشاره به نحوه اجرای پروژهها در استان گفت: تاکنون حدود ۴۷۰۵ واحد در قالب انبوهسازی و نزدیک به ۱۸ هزار واحد نیز در قالب گروههای ساخت مردمی برنامهریزی شده است که این موضوع از نقاط قوت اجرای طرح در استان محسوب میشود.
وی افزود: بخش عمده پروژهها توسط چند سازنده اصلی در شهرهای مختلف در حال اجراست و این موضوع نیازمند مدیریت و نظارت دقیقتر است همچنین موضوع الحاق اراضی به محدوده طرحهای جامع شهری از موضوعات مهمی است که میتواند در آینده نقش مؤثری در تأمین زمین مورد نیاز داشته باشد.
قادری در پایان با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای مسکن گفت: تداوم این جلسات و پیگیری مصوبات میتواند روند اجرای پروژهها را تسریع کرده و زمینه تحقق اهداف نهضت ملی مسکن در استان را فراهم کند.
