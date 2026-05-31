۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

شمار شهدای جنگ علیه غزه به ۷۲۹۳۹ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۹۳۹ نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر یک شهید جدید و ۸ زخمی به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

این وزارتخانه تاکید کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیرها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی به دلیل شرایط موجود تاکنون قادر به دسترسی به آنان نیستند.

بر اساس این گزارش، از زمان اجرایی شدن آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدا به ۹۳۰ نفر و شمار زخمی‌ها به ۲۸۱۹ نفر رسیده است. همچنین پیکر ۷۸۱ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه افزود که در روزهای عید قربان، ۳۳ شهید و بیش از ۱۳۰ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

بر پایه آمار کلی این وزارتخانه، از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۹۳۹ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۲ هزار و ۹۲۷ نفر افزایش یافته است.

