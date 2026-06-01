شمار شهدای جنگ علیه غزه به ۷۲۹۴۱ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت بهداشت فلسطین در غزه در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۲ شهید و ۴۰ مجروح به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدهاند.
این وزارتخانه بیان کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیرها باقی ماندهاند و نیروهای امدادی تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبودهاند.
بر اساس این گزارش، از زمان اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر، ۹۳۲ نفر شهید، ۲ هزار و ۸۵۹ نفر زخمی شدند و پیکر ۷۸۱ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که آمار کلی قربانیان جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۹۴۱ شهید و ۱۷۲ هزار و ۹۶۷ زخمی رسیده است.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۲ شهید و ۴۰ مجروح به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت بهداشت فلسطین در غزه در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۲ شهید و ۴۰ مجروح به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدهاند.
نظر شما