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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

احیای کارخانه راکد مهدیشهر با ۳۲۰۰ اشتغال؛ تأکید بر تأمین برق پایدار

احیای کارخانه راکد مهدیشهر با ۳۲۰۰ اشتغال؛ تأکید بر تأمین برق پایدار

مهدیشهر- فرماندار مهدیشهر از احیای کارخانه تولیدی راکد خبر داد که محل اشتغال سه هزار و ۲۰۰نفر بود و گفت: تأمین برق پایدار با احداث نیروگاه‌های خورشیدی، اولویت اصلی برای حفظ تولید است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم احیای یک کارخانه تولیدی راکد در مهدیشهر اعلام کرد: این کارخانه سال‌ها محل اشتغال و تأمین معیشت بیش از سه هزار و ۲۰۰ نفر از مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر، سرخه و مناطق اطراف بود و خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته، این مجموعه احیا شد

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های تأمین برق، پیشنهاداتی را برای رفع این مشکل مطرح کرد و گفت: یکی از راهکارها، استفاده از انرژی خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی است.

فرماندار مهدیشهر ادامه داد: مجموعه فرمانداری آماده است با همکاری شرکت توزیع برق، نسبت به بررسی احداث نیروگاه‌های خورشیدی بر روی سقف‌های کارخانه اقدام کند.

خداداد گفت: استفاده از دیزل ژنراتورها و بهینه‌سازی مصرف انرژی از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند در کاهش قطعی برق مؤثر باشد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی افزود: استان سمنان در زمینه سرمایه‌گذاری در پنل‌های خورشیدی جزو رده‌های برتر کشور است و این ظرفیت می‌تواند به تأمین برق پایدار واحدهای تولیدی کمک کند.

خداداد بر لزوم اولویت‌بندی تأمین برق برای واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: ما باید کمک کنیم تا تولید سرپا بماند و در این راستا، هرگونه حمایت از صنعت را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی همچنین با اشاره به لزوم رعایت مسائل زیست‌محیطی، بر نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: اجازه نخواهیم داد هیچ واحدی بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی فعالیت کند و در صورت مشاهده آلایندگی، مراحل قانونی طی خواهد شد، اما در عین حال باید اجازه دهیم در کنار رعایت مسائل محیط زیستی تولید ادامه یابد.

کد مطلب 6876980

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