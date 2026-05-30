افتتاح یادمان شهید گمنام در حصارک کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی محمودآبادی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج، امروز در افتتاح یادمان مزار شهید گمنام حصارک که در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ارج نهادن فرهنگ ایثار و شهادت با همکاری منطقه ۶ مدیریت شهری کرج برگزار شد اظهار داشت:در این دوره برای یادمان های شهدا هر ساله ردیف اعتباری بودجه اختصاص داده می شود و ساماندهی گلزارهای شهدا سطح شهر مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: ساخت یادمان های شهدا در محلات سهرابیه،کیانمهر،حسن آباد،جهان شهر و حصارک،با طراحی های مرکز حفظ و آثار ارزشهای دفاع مقدس ساخته و محقق شد.

دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی پارلمان شهری از ساماندهی گلزار های شهدا چهارصد دستگاه و امامزاده محمد(ع) در دست اقدام را به عنوان یکی دیگر از اقدامات فرهنگی نام برد و گفت:یادمان ها با طرح واحد و سالانه صورت می گیرد این یادمان‌ها نه تنها نمادی از قدردانی از جانفشانی‌های شهدا هستند، بلکه به عنوان بستری برای انتقال ارزش‌های انقلابی و دفاع مقدس به نسل‌های آینده عمل می‌کنند و هویت فرهنگی و معنوی محلات را تقویت می‌نمایند.