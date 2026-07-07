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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

دستگیری قاتل متواری یزد در کمتر از ۴۸ ساعت

دستگیری قاتل متواری یزد در کمتر از ۴۸ ساعت

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به وقوع قتل یک خانم در شهر یزد از دستگیری قاتل متواری در کمتر از ۴۸ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: در پی اعلام خبر وقوع قتل یک خانم در شهر یزد، بلافاصله کارآگاهان دایره جنایی پلیس آگاهی با حضور در صحنه جرم و با هماهنگی بازپرس ویژه قتل، رسیدگی تخصصی به پرونده را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که متهم به دنبال اختلافات خانوادگی با همسر خود و با انگیزه انتقام‌جویی، با استفاده از یک قبضه سلاح سرد موجب او قتل شده است.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و میدانی و بهره‌گیری از سرنخ‌های موجود، محل های تردد قاتل متواری را تحت رصد قرار دادند.

نگهبان گفت: با اشراف اطلاعاتی و اجرای عملیاتی غافلگیرانه، متهم که در یکی از پارک های شهر یزد مخفی شده بود در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر و در تحقیقات اولیه صراحتا به قتل همسر خود اعتراف کرد.

کد مطلب 6881897

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