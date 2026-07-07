دستگیری قاتل متواری یزد در کمتر از ۴۸ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: در پی اعلام خبر وقوع قتل یک خانم در شهر یزد، بلافاصله کارآگاهان دایره جنایی پلیس آگاهی با حضور در صحنه جرم و با هماهنگی بازپرس ویژه قتل، رسیدگی تخصصی به پرونده را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که متهم به دنبال اختلافات خانوادگی با همسر خود و با انگیزه انتقام‌جویی، با استفاده از یک قبضه سلاح سرد موجب او قتل شده است.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و میدانی و بهره‌گیری از سرنخ‌های موجود، محل های تردد قاتل متواری را تحت رصد قرار دادند.

نگهبان گفت: با اشراف اطلاعاتی و اجرای عملیاتی غافلگیرانه، متهم که در یکی از پارک های شهر یزد مخفی شده بود در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر و در تحقیقات اولیه صراحتا به قتل همسر خود اعتراف کرد.