تخلیه نخستین محموله خودروهای ترانزیتی در بندر جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رنجبر، اظهار کرد: با پیگیریهای انجام شده و فراهم شدن زیرساختهای مورد نیاز، رویه گمرکی ترانزیت خودرو برای نخستین بار در بندر جاسک اجرایی شد و نخستین شناور حامل خودروهای ترانزیتی با موفقیت در این بندر تخلیه شد.
وی افزود: بندر جاسک به دلیل موقعیت راهبردی خود در سواحل مکران و نزدیکی به بنادر مهم کشور عمان، از جمله بندر سویق و بندر مسقط، از ظرفیت بالایی برای توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی برخوردار است و اجرای رویه تخصصی ترانزیت خودرو میتواند نقش این بندر را در کریدورهای حملونقل منطقهای تقویت کند.
سرپرست اداره بندر و دریانوردی جاسک با اشاره به توسعه فعالیتهای تجاری در این بندر گفت: علاوه بر ترانزیت خودرو، رویههای گمرکی ترانزیت و واردات کالا نیز که پیش از این در بندر جاسک فعال نبود، راهاندازی شده و هماکنون عملیات تخلیه نخستین محمولههای ترانزیتی و وارداتی در حال انجام است.
رنجبر این اقدام را گامی مهم در راستای افزایش سهم بندر جاسک در زنجیره تأمین و تجارت بینالمللی دانست و تصریح کرد: توسعه زیرساختهای عملیاتی و خدمات بندری با هدف تبدیل جاسک به یکی از هابهای مهم ترانزیتی و صادراتی کشور در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: آغاز تخلیه محمولههای خودروهای ترانزیتی، نویدبخش رونق بیشتر فعالیتهای بندری و اقتصادی در جاسک و سواحل مکران خواهد بود.
نظر شما