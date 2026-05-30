  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

مهلت واگذاری خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

مهلت واگذاری خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی روزانه دانشگاه شهید بهشتی می‌توانند از ۱۰ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ درخواست اسکان جدید خود را در سامانه بهستان ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز عملیات بازسازی خوابگاه‌های آسیب‌دیده در دانشگاه شهید بهشتی، زمان‌بندی ثبت‌نام اسکان جدید و مهلت نهایی تخلیه اتاق‌ها اعلام شد.

بر این اساس، دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی روزانه می‌توانند از ۱۰ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ درخواست اسکان جدید خود را در سامانه بهستان ثبت کنند. نتیجه تخصیص خوابگاه نیز در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ از طریق گزارش ۲۵۷۰ بهستان قابل مشاهده خواهد بود.

همچنین واگذاری خوابگاه‌های جدید و انتقال وسایل از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، ضرب‌الاجل نهایی تخلیه اتاق‌ها برای دانشجویان بی‌نیاز از خوابگاه نیز اعلام شده است. بر این اساس، دانشجویان دختر باید از صبح فردا تا حداکثر ساعت ۱۵:۳۰ روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ اتاق‌های خود را تخلیه کنند. برای دانشجویان پسر نیز این مهلت از صبح فردا آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۵:۳۰ روز ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد.

کد مطلب 6844945
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها