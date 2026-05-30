به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وجیهالله عبدی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری غیرمجاز مقادیر قابل توجهی آرد یارانهای در انبار یک واحد صنعتی در منطقه خرمدشت، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی بخش خرمدشت قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات اولیه و هماهنگی با مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از انبار، ۵ تن آرد یارانهای را که بدون مجوز قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع نگهداری میشد، کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به ارزش محموله کشفشده تصریح کرد: کارشناسان ارزش آردهای کشف شده را بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد کردهاند.
عبدی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه احتکار، عرضه خارج از شبکه و اقدامات سودجویانه که موجب اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی و تضییع حقوق شهروندان شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
