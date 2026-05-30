  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

برخاستن دود از شمال فلسطین اشغالی به دنبال صدای آژیر خطر

برخاستن دود از شمال فلسطین اشغالی به دنبال صدای آژیر خطر

منابع خبری اعلام کردند که آژیر خطر در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری اعلام کردند که در پی شلیک یک موشک از جنوب لبنان، آژیرهای هشدار در چند شهر و منطقه از الجلیل علیا در شمال فلسطین اشغالی فعال شده است.

منابع خبری به برخاستن دود از شهرکی صهیونیست نشین در نزدیکی مرز لبنان با فلسطین اشغالی پس از به صدا درآمدن آژیر خطر اشاره کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک موشک که از لبنان به سمت شمال فلسطین اشغالی شلیک شده بود را رهگیری کرده است.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان شهرک‌های المروانیه، اللوبیه، میدون، انصاریه، زفتا و تفاحتا در جنوب لبنان هشدار فوری تخلیه صادر کرد.

بر اساس این هشدار، از ساکنان این مناطق خواسته شده است فوراً به شمال رود الزهرانی منتقل شوند.

همزمان خبرنگار الجزیره از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در شهر النبطیه در جنوب لبنان خبر داد.

علاوه بر آن، مناطق و شهرک‌های جنوب لبنان از جمله کفر رمان، ارنون الشقیف، مسیر رود لیتانی و قلعه الشقیف نیز هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفتند.

کد مطلب 6844793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها