پویش «یک کار کوچک برای یک عید بزرگ» در یزد کلید خورد

مصطفی زارع‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز به کار رسمی پویش مردمی «یک کار کوچک برای یک عید بزرگ» خبر داد.

وی هدف از این حرکت فرهنگی را ترغیب شهروندان به انجام اقدامات خیرخواهانه، خدمات اجتماعی و برپایی جشن‌های خانگی در حد توان برای بزرگداشت «عیدِ الله‌اکبر» عنوان کرد.

زارع‌زاده با تأکید بر اینکه مشارکت در این پویش برای تمامی شهروندان، نهادهای مردمی، تشکل‌های خصوصی و دولتی آزاد است، نحوه سازماندهی آن را این‌گونه تشریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت اقدامات و فعالیت‌های خود، عدد ۱۱۰ را به سرشماره ۳۰۰۰۶۱۵۹ پیامک کنند. به همین مناسبت، ۱۱۰ جایزه یک میلیون تومانی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده که در روز مباهله به قید قرعه اهدا خواهد شد.

زارع‌زاده گفت: این پویش که از عید قربان آغاز شده و تا روز مباهله ادامه خواهد داشت، با همکاری صدا و سیمای مرکز یزد به‌طور گسترده پوشش داده می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری یزد در این باره گفت: بخش‌های مختلف اطلاع‌رسانی در رسانه‌های تصویری و رادیویی، همچنین برگزاری مسابقات رادیویی، از جمله برنامه‌های مشترک ما با رسانه ملی برای پرشورتر کردن این پویش است.

وی در پایان ضمن دعوت از عموم همشهریان برای پیوستن به این جریان فرهنگی، تصریح کرد: هدف ما ایجاد یک موج عمومی و مشارکت حداکثری خانواده‌ها در زنده نگه داشتن سنت‌های اصیل عید غدیر است. شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و مشاهده ایده‌های مشارکت، به صفحه رسمی سازمان در فضای مجازی به نشانی yazdfarhang@ مراجعه کنند.