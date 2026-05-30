به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه‌ها در قالب «طرح ملی تولید در توزیع» به شبکه برق سراسری متصل شده‌اند. از مجموع ۵ نیروگاه، دو پروژه در شهرستان بناب، دو پروژه در شهرستان هریس و یک پروژه در شهرستان عجب‌شیر احداث شده است. هر کدام از این نیروگاه‌ها به طور جداگانه دارای ظرفیت اسمی ۳.۲ مگاوات هستند که در مجموع به ۱۶ مگاوات می‌رسد.

کل اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این ۵ پروژه یک هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

در این مراسم بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی؛ حجت‌الاسلام شیخ رضا باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس؛ محمدحسین قلعه‌ای، فرماندار بناب و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.

با بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در سه شهرستان مذکور افزایش یافت.