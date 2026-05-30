  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

بهره‌برداری از ۵ نیروگاه خورشیدی در سه شهرستان آذربایجان شرقی

بهره‌برداری از ۵ نیروگاه خورشیدی در سه شهرستان آذربایجان شرقی

بناب- آئین بهره‌برداری از ۵ نیروگاه خورشیدی در شهرستان‌های بناب، هریس و عجبشیر با ظرفیت مجموع ۱۶ مگاوات و سرمایه‌گذاری یک هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان در شهرستان بناب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه‌ها در قالب «طرح ملی تولید در توزیع» به شبکه برق سراسری متصل شده‌اند. از مجموع ۵ نیروگاه، دو پروژه در شهرستان بناب، دو پروژه در شهرستان هریس و یک پروژه در شهرستان عجب‌شیر احداث شده است. هر کدام از این نیروگاه‌ها به طور جداگانه دارای ظرفیت اسمی ۳.۲ مگاوات هستند که در مجموع به ۱۶ مگاوات می‌رسد.

کل اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این ۵ پروژه یک هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

در این مراسم بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی؛ حجت‌الاسلام شیخ رضا باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس؛ محمدحسین قلعه‌ای، فرماندار بناب و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.

با بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در سه شهرستان مذکور افزایش یافت.

کد مطلب 6844728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها