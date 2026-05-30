به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سقز با اشاره به الزامات توسعه پایدار، بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و رسانهها برای رفع چالشهای شهرستان تأکید کرد.
بیگلری با بیان اینکه مسئولان نقش طراحی و تسهیل مسیر توسعه را برعهده دارند، اظهار کرد: مردم نیز بهعنوان ناظران و محرکان اصلی توسعه باید با مطالبهگری آگاهانه و قانونمند، زمینه بهبود عملکرد دستگاهها را فراهم کنند.
وی رسانهها، سازمانهای مردمنهاد و ظرفیت شبکههای اجتماعی را از ابزارهای مؤثر در پیگیری مطالبات عمومی دانست و افزود: طرح مستمر و منطقی خواستههای مردم میتواند به ارتقای پاسخگویی مدیران و اصلاح فرآیندهای اجرایی منجر شود.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس همچنین مبارزه با فساد اداری را از پیشنیازهای توسعه عنوان کرد و خواستار برخورد قاطع نهادهای نظارتی با هرگونه تخلف و سوءاستفاده در بدنه اداری شد.
بیگلری در ادامه با اشاره به برخی مطالبات عمرانی و اقتصادی شهرستان، تعیین تکلیف سرمایهگذاری انجامشده در پارک لاله سقز را ضروری دانست و بر تسریع در روند تصمیمگیری درباره این پروژه تأکید کرد.
وی رونق ساختوساز و حمایت از پروژههای مسکن، بهویژه تعاونیهای وابسته به مراکز دانشگاهی را از دیگر نیازهای شهرستان برشمرد و گفت: شهرداری باید با تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه فعال شدن این بخش را فراهم کند.
نماینده مردم سقز و بانه با اشاره به افزایش هزینههای اجارهبها در این شهرستان، توسعه بخش مسکن را از اولویتهای اصلی دانست و افزود: اجرای عادلانه ضوابط در واگذاری زمینهای طرح نهضت ملی مسکن باید مورد توجه قرار گیرد تا حقوق متقاضیان حفظ شود.
وی همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل مجتمعهای آبرسانی روستایی، بهرهبرداری از پروژههای نیمهتمام حوزه آب، ادامه عملیات چهاربانده کردن محور سقز ـ بانه و تکمیل کریدور ارتباطی منطقه تأکید کرد.
بیگلری راهاندازی روستابازار، حمایت از تولیدکنندگان محلی و تعیین تکلیف مسئولیتهای اجتماعی معادن را از دیگر مطالبات مهم مردم منطقه عنوان کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوعات از سوی دستگاههای متولی شد.
