سردار رضایی: وحدت ملی عاملی برای ناکامی دشمنان در برابر ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی شامگاه شنبه در اجتماع مردم انقلابی سنندج با اشاره به تحولات منطقه و برخی تحلیل‌ها پس از سقوط دولت سوریه، اظهار کرد: تصور دشمن تضعیف ایران در شرایط جدید منطقه بود اما واقعیت‌های میدانی و تحقق وعده‌های الهی نشان داد که این برداشت نادرست بوده و ایران اسلامی با اقتدار مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی با بیان اینکه ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس در برابر حمایت گسترده قدرت‌های جهانی از رژیم بعث ایستادگی کرد، افزود: همان دوران به بستری برای تربیت فرماندهان، مدیران و نیروهای جهادی تبدیل شد که امروز نقش مهمی در پیشرفت و امنیت کشور دارند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با گرامیداشت یاد فرماندهان شهید و مجاهدان عرصه امنیت، تصریح کرد: امنیت و آرامش کنونی در مناطق مختلف کشور از جمله کردستان، شمال‌غرب و جنوب‌شرق مرهون تلاش و مجاهدت فرماندهان و نیروهایی است که سال‌ها در میدان‌های عملیاتی حضور داشته‌اند.

رضایی اقتدار جمهوری اسلامی را حاصل ایمان مردم، فرهنگ شهادت و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: دشمنان با وجود برخورداری از تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین نتوانستند به اهداف خود علیه جمهوری اسلامی دست پیدا کنند و در برابر اراده ملت ایران ناکام ماندند.

وی ادامه داد: حتی بسیاری از تحلیلگران جبهه مقابل نیز اذعان دارند که ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نخواهد شد و همین روحیه مقاومت موجب عقب‌نشینی دشمنان شده است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان وحدت و انسجام ملی را از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور برشمرد و افزود: پس از ناکامی دشمن در عرصه‌های مختلف، تلاش‌ها برای ایجاد شکاف اجتماعی و فشار اقتصادی افزایش یافته است، اما مردم همچنان حامی انقلاب، نظام و ولایت هستند.

وی با اشاره به نقش مردم کردستان در حفظ امنیت کشور گفت: مردم این استان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره در کنار نظام بوده‌اند و تقدیم پنج هزار و ۵۳۶ شهید و هزاران جانباز، گواه وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب است.

رضایی با بیان اینکه دشمن در مقاطع مختلف به دنبال سوءاستفاده از ظرفیت‌های مرزی و قومی استان بوده است، خاطرنشان کرد: مردم کردستان با هوشیاری و بصیرت، اجازه بهره‌برداری دشمن از شرایط منطقه را نداده‌اند.

وی همچنین از برقراری امنیت پایدار در مرزهای استان خبر داد و اظهار داشت: امنیت ۲۲۷ کیلومتر مرز کردستان با همکاری نیروهای مسلح، مرزبانی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، سپاه، بسیج و همچنین با مشارکت و همراهی مردم تأمین شده است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان اضافه کرد: تلاش دولت و مدیران استانی برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم جای تقدیر دارد و مسئولان در بخش‌های مختلف برای بهبود شرایط زندگی مردم فعالیت دارند.