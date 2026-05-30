به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی در آیین افتتاح هفت دستگاه خودروی عملیاتی و لجستیکی جدید شرکت آب و فاضلاب گلستان اظهار کرد: در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، استان با کمبود حدود یک‌هزار و ۵۸۰ لیتر در ثانیه آب مواجه بود که با اجرای پروژه‌های فوری و اضطراری، تاکنون بیش از ۳۵۰ لیتر در ثانیه از این کسری جبران شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از روستاهای مرزی استان همچنان با مشکل دسترسی به آب شرب پایدار مواجه هستند، افزود: در حال حاضر حدود ۷۰ روستای مرزی از طریق آبرسانی سیار خدمات دریافت می‌کنند و تلاش برای اتصال این مناطق به شبکه پایدار آب شرب با جدیت ادامه دارد.

استاندار گلستان گفت: طی یک سال گذشته اقدامات متعددی از جمله حفر چاه‌های جدید، توسعه تأسیسات آبرسانی و اتصال برخی روستاها به شبکه سراسری انجام شده است، اما تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و رفع کامل مشکلات موجود نیازمند زمان و تأمین منابع بیشتر است.

طهماسبی از تدوین برنامه‌ای جامع برای حل بلندمدت مشکلات آب شرب روستاهای فاقد شبکه خبر داد و گفت: استفاده از منابع آبی جنوب استان و اجرای خطوط انتقال جدید از مهم‌ترین راهکارهایی است که برای تأمین پایدار آب این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین بهره‌برداری از ناوگان جدید را گامی مؤثر در ارتقای خدمات‌رسانی شرکت آب و فاضلاب دانست و افزود: افزایش تجهیزات و امکانات عملیاتی، سرعت و کیفیت پاسخگویی به نیازهای آبرسانی در نقاط مختلف استان را بهبود خواهد بخشید.

بر اساس اعلام استاندار گلستان، ناوگان جدید شامل پنج دستگاه خودروی دیما، یک دستگاه فوتون و دو دستگاه موتورسیکلت است که با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال به مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان افزوده شده است.