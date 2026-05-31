به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار نظامی شبکه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز گزارش داد، صدها پهپاد در کرانه باختری کشف شده و تهدید این پهپادها به یک مسئله حساس در این منطقه تبدیل شده است.

در این گزارش آمده است، ارتش رژیم صهیونیستی شدت حملات خود را در مناطق مختلف فلسطین اشغالی افزایش داده چرا که گزارش هایی دریافت کرده مبنی بر این که پهپادهای به پرواز درآمده از سمت کرانه باختری می توانند به مثابه تهدیدی علیه مناطق دیگر و نه فقط شهرک های اشغالی کرانه باختری عمل کنند.

بر اساس این گزارش، پهپادهایی که از کرانه باختری به پرواز درمی آیند می توانند حتی به مرکز اراضی اشغالی برسند.

پیشتر نیز رسانه های صهیونیستی اذعان کردند، حریم هوایی مناطق شمالی اراضی اشغالی در برابر پهپادهای حزب الله کاملا باز است.