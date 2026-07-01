اعضای باند سارقان درون خودرو در شیراز به دام افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت : در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو در محدوده بلوار نصر و بلوار اتحاد شهرستان شیراز، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه کفترک با انجام گشت های هدفمند موفق شدند ۲ سارق ‌حرفه‌ای که اعضای یک باند بودند را در حین پرسه زنی جهت انتخاب طعمه در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه با اقدامات فنی و پلیسی ماموران پایگاه تجسس متهمین به ۴۶ فقره سرقت درون خودرو در محدوده بلوار نصر و اتحاد شهرستان شیراز اقرار کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در این رابطه سه نفر مالخر نیز دستگیر شده است گفت: ۵ متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.