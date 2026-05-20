نسخه مجازی «از ایران نگذشتیم» منتشر شد؛ در پاسداشت «ایران» و «ایثار»

به گزارش خبرنگار مهر، یک مجموعه موسیقایی در پاسداشت ایثار و شهادت با عنوان «از ایران نگذشتیم» توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران در قالب یک نسخه مجازی منتشر شد.

«از ایران نگذشتیم» با شعر مصطفی محدثی خراسانی، آهنگسازی امیرحسین سمیعی و خوانندگی محمد معتمدی، «راه بیداران» با شعر ایرج قنبری، آهنگسازی زمان اسماعیلی و خوانندگی وحید تاج، «باغ رویا» با شعر عبدالجبار کاکایی، آهنگسازی فرزاد محمدنژاد و خوانندگی محمود صالحی، «مثل عشق» با شعر عبدالجبارکاکایی، آهنگسازی فرزاد محمدنژاد و خوانندگی حسین علیشاپور و «خلیج فارس» با شعر عبدالجبار کاکایی، آهنگسازی صمد جلالیان و خوانندگی سیدرسول آل احمد یک بخش از قطعات این آلبوم را تشکیل می دهند.

«ایران» با شعر عبدالجبار کاکایی، آهنگسازی شهروز حقی و خوانندگی سید رسول آل احمد، «موعود» با شعر نصرت لطفی، آهنگسازی مرتضی شفیعی و خوانندگی عزیز لطفی، «سرو استوار» با شعر امید صباغ نو، آهنگسازی مجبتی ابوالقاسم پور و خوانندگی علی بهجتی، «غریب» با شعر عبدالجبار کاکایی، آهنگسازی فرزاد محمدنژاد و خوانندگی مهدی یغمایی، «لاله بردوش» با شعر ایرج قنبری و مصطفی محدقی خراسانی، آهنگسازی زمان اسماعیلی و خوانندگی بامداد فلاحتی نیز عنوان دیگر قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال‌های اخیر، فعالیت‌های گسترده و هدفمندی را در عرصه موسیقی آغاز کرده که از جمله مهم‌ترین اقدامات این بنیاد در این حوزه، تولید چندین اثر موسیقایی در حوزه نماهنگ و قطعه موسیقایی با مضامین ایثار، مقاومت و پایداری است.