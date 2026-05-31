کشف احشام سرقتی ۴ میلیارد ریالی در مرزهای کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار کرد: پس از پیگیری و دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع یک فقره سرقت مواشی و دام در محدوده سراب نیلوفر شهرستان کرمانشاه، بررسی تخصصی و سریع این موضوع به عنوان یک ماموریت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در ادامه تبیین روند این پرونده افزود: نیروهای پلیس با تکیه بر اقدامات فنی و شگردهای اطلاعاتی موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مخفیگاه سارقان و محل دقیق نگهداری دام‌های ربوده شده را در مناطق کوهستانی شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، عملیات بازرسی را کلید بزنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در جریان این عملیات غافلگیرانه، ماموران موفق به کشف ۱۶ راس گوسفند مسروقه شدند که بر اساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسان و متخصصان مربوطه، ارزش مالی این محموله دامی بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به بازتاب مثبت این اقدام در میان اهالی منطقه خاطرنشان کرد: سرعت عمل بالای ماموران کلانتری در کشف و بازگرداندن این احشام، موجی از رضایت‌مندی و تقدیر شهروندان و دامداران محلی از عملکرد مقتدرانه مجموعه انتظامی را به همراه داشته است.

سرهنگ یاری در پایان با تاکید بر قاطعیت پلیس در مواجهه با مجرمان یادآور شد: مقابله جدی با پدیده سرقت و مخلان امنیت اقتصادی جامعه، همواره از اولویت‌های اصلی و خطوط قرمز نیروی انتظامی بوده و پلیس در مسیر صیانت از اموال مردم با هیچ‌کس مماشات نخواهد کرد.