  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

کشف احشام سرقتی ۴ میلیارد ریالی در مرزهای کرمانشاه

کشف احشام سرقتی ۴ میلیارد ریالی در مرزهای کرمانشاه

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف و توقیف ۱۶ راس گوسفند دزدیده شده در ارتفاعات منطقه سراب نیلوفر با تلاش ماموران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار کرد: پس از پیگیری و دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع یک فقره سرقت مواشی و دام در محدوده سراب نیلوفر شهرستان کرمانشاه، بررسی تخصصی و سریع این موضوع به عنوان یک ماموریت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در ادامه تبیین روند این پرونده افزود: نیروهای پلیس با تکیه بر اقدامات فنی و شگردهای اطلاعاتی موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مخفیگاه سارقان و محل دقیق نگهداری دام‌های ربوده شده را در مناطق کوهستانی شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، عملیات بازرسی را کلید بزنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در جریان این عملیات غافلگیرانه، ماموران موفق به کشف ۱۶ راس گوسفند مسروقه شدند که بر اساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسان و متخصصان مربوطه، ارزش مالی این محموله دامی بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به بازتاب مثبت این اقدام در میان اهالی منطقه خاطرنشان کرد: سرعت عمل بالای ماموران کلانتری در کشف و بازگرداندن این احشام، موجی از رضایت‌مندی و تقدیر شهروندان و دامداران محلی از عملکرد مقتدرانه مجموعه انتظامی را به همراه داشته است.

سرهنگ یاری در پایان با تاکید بر قاطعیت پلیس در مواجهه با مجرمان یادآور شد: مقابله جدی با پدیده سرقت و مخلان امنیت اقتصادی جامعه، همواره از اولویت‌های اصلی و خطوط قرمز نیروی انتظامی بوده و پلیس در مسیر صیانت از اموال مردم با هیچ‌کس مماشات نخواهد کرد.

کد مطلب 6845620

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها