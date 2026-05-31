ارتباط سندرم متابولیک با خطر ابتلا به سرطان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که افراد مبتلا به سندرم CKM پیشرفته (قلبی عروقی-کلیوی-متابولیک) تا ۳۰ درصد با خطر ابتلا به سرطان مواجه هستند.

دکتر «هیدهیرو کانکو»، محقق ارشد و دانشیار پزشکی قلب و عروق در دانشگاه توکیو در ژاپن، در یک بیانیه خبری گفت: «یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در افراد مبتلا به سندرم CKM، نه تنها خطر بیماری‌های قلبی عروقی، بلکه خطر سرطان نیز باید در نظر گرفته شود.»

اجزای سندرم CKM شامل فشار خون بالا، کلسترول غیرطبیعی، قند خون بالا، وزن اضافی و کاهش عملکرد کلیه است.

بزرگترین خطرات سندرم CKM حمله قلبی و سکته مغزی است، اما این سندرم همچنین بر هر سیستم اندام اصلی بدن تأثیر می‌گذارد. بنابراین، محققان گفتند که این سندرم با نارسایی کلیه، زوال عقل، بیماری کبد چرب و آپنه خواب نیز مرتبط است.

برای این مطالعه، محققان بررسی کردند که آیا سندرم CKM ممکن است با افزایش خطر ابتلا به سرطان نیز مرتبط باشد یا خیر.

این تیم داده‌های تقریباً ۱.۴ میلیون نفر در ژاپن را با استفاده از یک پایگاه داده بیمه بررسی کرد و میزان موارد سرطان را بر اساس ابتلا به سندرم CKM ردیابی کرد.

پس از پیگیری افراد به مدت بیش از سه سال، نتایج نشان داد که خطر ابتلا به سرطان با شدت سندرم CKM فرد به شدت افزایش می‌یابد:

مرحله۱ - ۳ درصد خطر بیشتر

مرحله۲ - ۲ درصد خطر بیشتر

مرحله۳ - ۲۵ درصد خطر بیشتر

مرحله۴ - ۳۰ درصد خطر بیشتر

محققان گفتند که شدت بیماری بر اساس تعداد اجزای سندرم CKM در یک فرد تعیین می‌شود.

کانکو گفت: «سندرم CKM نشان‌دهنده تعامل پیچیده‌ای بین سیستم‌های قلبی عروقی، کلیوی و متابولیک است، که در آن اختلال عملکرد در یک ناحیه ممکن است باعث ایجاد یا تشدید اختلال عملکرد در سایر نواحی شود.»

کانکو گفت: «اختلال عملکرد در هر یک از این سیستم‌ها به دلیل عوامل خطر مشترک، به طور مستقل با خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. این مطالعه نشان می‌دهد که تجمع عوامل خطر در چارچوب سندرم CKM ممکن است در ایجاد انواع مختلف سرطان نقش داشته باشد.»

دکتر «توچوکو اوکووسا»، مدیر خدمات کاردیو-انکولوژی در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو و داوطلب انجمن قلب آمریکا، گفت: «این نتایج نشان می‌دهد که رفتارهای سالمی که از بیماری قلبی و نارسایی کلیه جلوگیری می‌کنند، احتمالاً به محافظت در برابر سرطان نیز کمک می‌کنند.»

اوکووسا در یک بیانیه خبری گفت: «انتخاب سبک زندگی سالم به طور بالقوه بر هر دو بیماری که از علل اصلی مرگ و میر هستند، تأثیر می‌گذارد. برای افرادی که خطر قلبی عروقی در آنها ثابت شده است، چارچوب مرحله‌بندی سندرم CKM می‌تواند ابزاری مفید برای شناسایی افراد پرخطر برای غربالگری‌ها و ارزیابی‌های احتمالی سرطان باشد.»