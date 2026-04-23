به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، معاون اقتصادی استانداری، فرماندار سرپلذهاب و مدیران کل جهاد کشاورزی و شیلات استان، یک واحد پرورش ماهیان سردابی در شهرستان مرزی سرپلذهاب به بهرهبرداری رسید.
این پروژه اقتصادی با هدف توسعه اشتغال پایدار روستایی و رونق صنعت آبزیپروری در زمینی به وسعت یک هزار و ۵۰۰ متر مربع احداث شده است. سرمایهگذاری ۶ میلیارد تومانی بخش خصوصی در این طرح، زمینه اشتغال مستقیم را برای چهار نفر از جوانان بومی منطقه فراهم کرده است. این مزرعه شیلات قادر است در هر دوره ششماهه ۳۰ تن و در مجموع سالانه ۶۰ تن ماهی قزلآلا را تولید و روانه بازار مصرف کند.
منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در حاشیه این آیین در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از همت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بومی، حمایت قاطع دولت از طرحهای اشتغالزای روستایی را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: تولید محصولات پروتئینی در داخل مرزهای استان، علاوه بر کمک به تنظیم بازار، نقش بسزایی در ارتقای ضریب امنیت غذایی ایفا میکند.
وی با اشاره به اینکه توسعه و شکوفایی صنعت شیلات در رأس اولویتهای اقتصادی مدیریت ارشد استان قرار دارد، افزود: با عنایت به ظرفیتهای بینظیر و منابع آبی کرمانشاه در زمینه پرورش ماهیان سردابی و گرمابی، برنامهریزی و هدفگذاری دقیقی برای ارتقای ظرفیت تولیدات شیلاتی استان به میزان حداقل ۱۰ هزار تن صورت گرفته است.
استاندار کرمانشاه کلید تحقق این جهش تولید را ورود جدی سرمایهگذاران دانست و تصریح کرد: رسالت ما در دولت، تسهیلگری و آمادهسازی زیرساختهاست، اما موتور محرک این مسیر، بخش خصوصی است. هماکنون شاهد پویایی و اقدامات ارزشمندی در حوزه شیلات شهرستانهای غربی همچون قصرشیرین و سرپلذهاب هستیم و از تمام ظرفیتهای قانونی برای حمایت از این فعالان استفاده خواهیم کرد.
حبیبی موقعیت جغرافیایی و اقلیمی غرب استان را یک امتیاز ویژه برشمرد و گفت: آب و هوای مساعد سرپلذهاب و قصرشیرین در کنار هممرزی و سهولت دسترسی به بازار پهناور کشور عراق، فرصت طلایی و بینظیری را برای توسعه مزارع آبزیپروری فراهم آورده است. صادرات آبزیان از این منطقه، نه تنها ارزآوری چشمگیری به دنبال دارد، بلکه اقتصاد و معیشت مرزنشینان را به طور مستقیم متحول خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پرهیز از تکمحصولی بودن در صنعت شیلات تأکید و خاطرنشان کرد: برنامههای توسعهای ما صرفاً به ماهیان خوراکی رایج محدود نمیشود؛ چرا که استان کرمانشاه پتانسیلهای نهفته و بالایی در حوزههای سودآوری نظیر پرورش میگو، ماهیان خاویاری و ماهیان زینتی دارد که میتواند اشتغالزایی فراوانی برای جوانان به همراه داشته باشد.
مدیر ارشد استان در پایان تأکید کرد: مدیران و متولیان امر موظفند با جدیت این هدفگذاری افزایش ۱۰ هزار تنی و تنوعبخشی به تولیدات را پیگیری کنند تا هرچه سریعتر شاهد عملیاتی شدن پروژههای جدید، تقویت سفره مردم و رونق تجارت مرزی در اقتصاد شیلات باشیم.
