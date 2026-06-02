علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن دهه ولایت و عید سعید غدیر خم، این عید بزرگ را نماد وحدت، همدلی و حرکت در مسیر ولایت دانست و از مردم برای حضور پرشور در اجتماع و پیاده‌روی بزرگ غدیر دعوت کرد.

زاکانی اظهار داشت: عید غدیر در حقیقت حامل یک پیام بزرگ الهی و اجتماعی است؛ پیامی مبتنی بر همیاری، پیوستگی حول محور ولایت و حرکت در مسیر تحقق آرمان‌ها و اهداف بلند ملتی که خداوند متعال به آن عزت بخشید.

وی افزود: بعثت و امتداد مسیر ولایت، همواره عامل اقتدار جبهه حق، مایه امید دوستان و سبب خواری و شکست دشمنان بوده است و امروز نیز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت انسجام، وحدت و حضور مردمی در صحنه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

شهردار تهران با دعوت از شهروندان برای مشارکت گسترده در برنامه‌های عید غدیر، تصریح کرد: ان‌شاءالله مردم عزیز با شور، نشاط و حضوری جدی در اجتماع و پیاده‌روی بزرگ غدیر در روز پنجشنبه، جلوه‌ای باشکوه از عشق و ارادت به اهل‌بیت(ع) و فرهنگ ولایت را به نمایش خواهند گذاشت.

زاکانی تأکید کرد: با تلاش، همراهی و حضور پررنگ مردم، مراسم امسال غدیر می‌تواند بیش از گذشته به تجلی وحدت، معنویت و سرمایه اجتماعی تبدیل شود.